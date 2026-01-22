Şile Limanı'nda Otomobil Denize Uçtu: Sürücü Yaralı Kurtarıldı

Şile Limanı'nda otomobil denize düştü

Gece yarısı kaza: Sürücü yaralı kurtarıldı

Şile Limanı'nda saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 74 ABY 615 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak aracı içinden yaralı olarak çıkardı. Sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denize düşen otomobil, sabah saatlerinde vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

