Şile Limanı'nda Otomobil Denize Uçtu: Sürücü Yaralı Kurtarıldı

Şile Limanı'nda gece saat 00.00 civarında kontrolden çıkan 74 ABY 615 plakalı otomobil denize düştü; sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:21
Şile Limanı'nda otomobil denize düştü

Gece yarısı kaza: Sürücü yaralı kurtarıldı

Şile Limanı'nda saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 74 ABY 615 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak aracı içinden yaralı olarak çıkardı. Sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denize düşen otomobil, sabah saatlerinde vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

DENİZE UÇAN OTOMOBİL SABAH SAATLERİNDE VİNÇ YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

