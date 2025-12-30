DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Silvan'da Otomobil Köprüden Düştü: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı; bir yaralının durumu ağır, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:16
Silvan'da Otomobil Köprüden Düştü: 2 Yaralı

Silvan'da Otomobil Köprüden Düştü: 2 Yaralı

Olayın Detayları

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Beypınar Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPRÜDEN DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPRÜDEN DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü
2
Beşiktaş'ta Korku Anları: Sürüklenen Kuru Yük Gemisi İskeleye Çarpmaktan Son Anda Durdu
3
Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama
4
Bursa'da Gece Yarısı Kaza Kamerada: 1'i Ağır, 4 Yaralı
5
Hatay'da Dayısı Tarafından Diri Diri Gömülen 10 Yaşındaki Amir Taburcu Edildi
6
Bilecik’te Dodurga Erikli Yolunda Trafik Kazası — 4 Yaralı
7
Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Motosikletli Kuryeye Çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları