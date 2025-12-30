Silvan'da Otomobil Köprüden Düştü: 2 Yaralı
Olayın Detayları
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Beypınar Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPRÜDEN DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.