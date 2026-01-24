Sındırgı'daki 5.1 Deprem Bursa ve Balıkesir'de Kameralara Yansıdı

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve Balıkesir'de hissedildi; anlar işyeri güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 01:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 01:42
Deprem anı görüntüleri ve etkileri

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi.

Deprem anı bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, Balıkesir'de vatandaşlar evlerinin sallanan avizelerini cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kısa süreli hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı; bazıları ise evlerinin camlarından etrafı izledi. Kısa süreli panik sonrası yaşam yeniden normale döndü.

Öte yandan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere Mahallesinde yaşanan sarsıntının ardından bir evin duvarının çatladığı öğrenildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayının yaşanmadığı belirtildi.

