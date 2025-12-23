Şırnak'ta Narko-Alan Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde yürütülen narko-alan uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Uygulama Noktaları ve Yöntem

Özellikle gençlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda metruk binalar, parklar, bahçeler, sokak araları ve riskli görülen alanlar titizlikle kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştirilirken, suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Emniyetten Açıklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN NARKO-ALAN UYGULAMALARI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR.