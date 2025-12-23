DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Şırnak'ta Narko-Alan Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin yoğun olduğu bölgelerde metruk binalar, parklar ve sokaklarda narko-alan uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:33
Şırnak'ta Narko-Alan Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Şırnak'ta Narko-Alan Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde yürütülen narko-alan uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Uygulama Noktaları ve Yöntem

Özellikle gençlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda metruk binalar, parklar, bahçeler, sokak araları ve riskli görülen alanlar titizlikle kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştirilirken, suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Emniyetten Açıklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KENT GENELİNDE...

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN NARKO-ALAN UYGULAMALARI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KENT GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti
2
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı
3
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında
4
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
5
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği
6
Arnavutköy'de KİPTAŞ Konutunda Elektrik Kaynaklı Yangın, Blok Boşaltıldı
7
Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi