Sivas'ta Tipiden Kaçan Köpek Ahıra Sığındı, Kapıya Sıkıştı

Altınyayla ilçesi Bayındır köyünde fırtına etkisi

Sivas’ta dün gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipide korunacak yer arayan sahipsiz bir köpek, Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyü'nde Mustafa Çakır’a ait ahıra sığınmaya çalıştı. Ahırdan çıkmak isterken kapıya sıkıştı.

Şiddetini artıran tipi sonrası ahır kapısına sıkışan köpeği sesini duyan Mustafa Çakır fark etti. Vücudu parmaklığa sıkışan hayvanı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

"Dün başlayan şiddetli fırtınanın ardından sokak köpekleri sığınacak yerler aramış. Benim ahırımın kapısında bir köpek sıkışmıştı. Köpeğin sahibini bulmak için köy grubuna attım. Köpeğin canı acıdığı için beni ısırıyordu. Köpeğin sahibi çıkmayınca zor da olsa köpeği çıkardım. Köpek de çok şükür sağ salim çıktı. Fırtına ve tipilerde halk olarak biraz daha duyarlı olmamız lazım" dedi.

