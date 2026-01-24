Sivas'ta Tipiden Kaçan Köpek Ahıra Sığındı, Kapıya Sıkıştı

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Bayındır köyünde tipiden kaçan sahipsiz köpek ahıra sığındı, çıkarken kapıya sıkıştı; Mustafa Çakır kurtardı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:10
Sivas'ta Tipiden Kaçan Köpek Ahıra Sığındı, Kapıya Sıkıştı

Sivas'ta Tipiden Kaçan Köpek Ahıra Sığındı, Kapıya Sıkıştı

Altınyayla ilçesi Bayındır köyünde fırtına etkisi

Sivas’ta dün gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipide korunacak yer arayan sahipsiz bir köpek, Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyü'nde Mustafa Çakır’a ait ahıra sığınmaya çalıştı. Ahırdan çıkmak isterken kapıya sıkıştı.

Şiddetini artıran tipi sonrası ahır kapısına sıkışan köpeği sesini duyan Mustafa Çakır fark etti. Vücudu parmaklığa sıkışan hayvanı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

"Dün başlayan şiddetli fırtınanın ardından sokak köpekleri sığınacak yerler aramış. Benim ahırımın kapısında bir köpek sıkışmıştı. Köpeğin sahibini bulmak için köy grubuna attım. Köpeğin canı acıdığı için beni ısırıyordu. Köpeğin sahibi çıkmayınca zor da olsa köpeği çıkardım. Köpek de çok şükür sağ salim çıktı. Fırtına ve tipilerde halk olarak biraz daha duyarlı olmamız lazım" dedi.

SİVAS’TA BİR KÖYDE ETKİLİ OLAN TİPİDEN KAÇMAK İSTEYEN SAHİPSİZ KÖPEK AHIRA SIĞINDI. AHIRDAN ÇIKMAK...

SİVAS’TA BİR KÖYDE ETKİLİ OLAN TİPİDEN KAÇMAK İSTEYEN SAHİPSİZ KÖPEK AHIRA SIĞINDI. AHIRDAN ÇIKMAK İSTEYEN KÖPEK, KAPIYA SIKIŞTI.

SİVAS’TA BİR KÖYDE ETKİLİ OLAN TİPİDEN KAÇMAK İSTEYEN SAHİPSİZ KÖPEK AHIRA SIĞINDI. AHIRDAN ÇIKMAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
3
Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi
4
Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı
5
Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
6
Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek
7
Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları