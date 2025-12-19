Tekirdağ Çorlu'da kum yüklü kamyon metrelerce sürüklendi — Şoför emniyet kemeriyle kurtuldu

Tekirdağ Çorlu'da kum yüklü kamyon metrelerce sürüklendi

Şoför emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen kum yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi.

Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu çevre yolu üzeri Karatepe mevkinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden ve sürücülüğünü yapan Mehmet Kopuz idaresindeki kamyon, iddiaya göre sollama esnasında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Mehmet Kopuz, devrilen araçtan yara almadan sağ salim çıktı. Kopuz, kazayla ilgili olarak, "Bu olaydan yara almadan kurtulmamı, emniyet kemerine bağlıyorum. Emniyet kemerini takmasam camdan fırlardım" diye konuştu.

