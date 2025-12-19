DOLAR
Tekirdağ Çorlu'da kum yüklü kamyon metrelerce sürüklendi — Şoför emniyet kemeriyle kurtuldu

Çorlu'da bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklenen kum yüklü kamyon tarlaya devrildi; şoför Mehmet Kopuz, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:52
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen kum yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi.

Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu çevre yolu üzeri Karatepe mevkinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden ve sürücülüğünü yapan Mehmet Kopuz idaresindeki kamyon, iddiaya göre sollama esnasında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Mehmet Kopuz, devrilen araçtan yara almadan sağ salim çıktı. Kopuz, kazayla ilgili olarak, "Bu olaydan yara almadan kurtulmamı, emniyet kemerine bağlıyorum. Emniyet kemerini takmasam camdan fırlardım" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

