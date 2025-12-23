Tokat'ta 485 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sivas-Tokat kara yolunda jandarma operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sivas-Tokat kara yolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Sürücülüğünü B.E.'nin yaptığı 34 FN 7589 plakalı otomobilde, çay ve tütün arama köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, bagaj bölümünde toplam 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak tütünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

