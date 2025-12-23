DOLAR
Tokat'ta 485 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sivas-Tokat kara yolunda jandarma ekiplerinin operasyonunda bagajda 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi; şüpheli B.E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:45
Sivas-Tokat kara yolunda jandarma operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sivas-Tokat kara yolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Sürücülüğünü B.E.'nin yaptığı 34 FN 7589 plakalı otomobilde, çay ve tütün arama köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, bagaj bölümünde toplam 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak tütünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

