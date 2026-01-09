Trabzon'da saç ekimi sonrası fenalaşan Temel Altuntaş defnedildi

Trabzon'da saç ekimi için gittiği klinikte fenalaşarak hayatını kaybeden 47 yaşındaki Temel Altuntaş, Akçaabat'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:37
Trabzon'da saç ekimi sonrası fenalaşan Temel Altuntaş defnedildi

Trabzon'da saç ekimi için gittiği klinikte fenalaşan güvenlik görevlisi toprağa verildi

Olayın seyri, hastane müdahalesi ve adli soruşturma

Temel Altuntaş (47), Ortahisar ilçesinde Ayasofya Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Dün, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gittiği sırada bir anda fenalaştı.

Olay üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Altuntaş, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Süleyman Altuntaş yaşananlarla ilgili, "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up’ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Komşusu Barış Sandıkçı ise, "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu. Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu’ndan sonra her şey belli olur" ifadelerini kullandı.

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE DÜN SAÇ EKİMİ İÇİN GİTTİĞİ ESTETİK MERKEZİNDE FENALAŞARAK HAYATINI...

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE DÜN SAÇ EKİMİ İÇİN GİTTİĞİ ESTETİK MERKEZİNDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBEDEN TEMEL ALTUNTAŞ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİNDE DÜN SAÇ EKİMİ İÇİN GİTTİĞİ ESTETİK MERKEZİNDE FENALAŞARAK HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın tahliyesine Başsavcılıktan itiraz
5
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
6
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
7
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları