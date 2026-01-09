Trabzon'da saç ekimi sonrası fenalaşan Temel Altuntaş defnedildi

Trabzon'da saç ekimi için gittiği klinikte fenalaşan güvenlik görevlisi toprağa verildi

Olayın seyri, hastane müdahalesi ve adli soruşturma

Temel Altuntaş (47), Ortahisar ilçesinde Ayasofya Camii'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Dün, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gittiği sırada bir anda fenalaştı.

Olay üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Altuntaş, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Süleyman Altuntaş yaşananlarla ilgili, "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up’ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Komşusu Barış Sandıkçı ise, "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu. Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu’ndan sonra her şey belli olur" ifadelerini kullandı.

