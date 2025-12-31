Trabzon Sera Gölü'nde Turistik İşletmede Yangın: Büyük Maddi Hasar

Sabah erken saatlerde ahşap yapı alevlere teslim oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü'ndeki bir turistik işletmede sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangının nedeni henüz belirlenemedi. İşletmenin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi etkisi altına aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye intikal ederek yangına müdahale etti. Ancak alevlerin hızla yayılması sonucu işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

