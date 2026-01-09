Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu

Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Buldu

Başkentte başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (12) davasında, Ankara 8. İdare Mahkemesi Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'ni olayda kusurlu bularak aileye 5 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Davanın seyrine ilişkin ayrıntılar

Aile, çocuğun saldırı sonucu geçirdiği 15 ameliyat, süren tıbbi tedavileri ve okuluna devam edememesi gerekçesiyle idarelerden 10 milyon lira manevi tazminat talep etmişti. Davalı idareler ise kusurlarının bulunmadığını belirterek davanın reddini istemişti.

Mahkemenin değerlendirmesi

Mahkeme, sahipsiz hayvanların bakımı, gözetimi ve saldırganların kontrolü ile eğitilmesi gibi görev ve sorumlulukların valilikler ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna hükmetti. Dosya incelemesinde, Tunahan’ın vücudunda çok sayıda yara, birçok açık yaranın bulunduğu, kuduz tedavisi gördüğü ve başındaki yaranın başka bir bölgeden doku nakli ile kapatıldığı kaydedildi.

Bütün bu hususları dikkate alan mahkeme, söz konusu idarelerin hizmet kusurunun bulunduğuna karar vererek ailenin talebinin bir kısmını kabul etti ve 5 milyon lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

