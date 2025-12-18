Tunceli'de 'Sahte Gönül İlişkisi'yle 7 Milyon TL'lik Dolandırıcılık

Tunceli'de S.G. (32) ve eşi İ.G. (31) adlı evli çiftin, kendilerini farklı isimler ve kamu personeli kimliğiyle tanıtarak mağdurlarla iletişime geçtiği, "sahte gönül ilişkileri" kurmak suretiyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla çift yakalandı.

Soruşturma ve teknik takip

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip, dijital inceleme ve mali analiz çalışmaları yürüttü. Yapılan incelemelerde, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan elde edilen paraların İ.G. tarafından eşi S.G.'nin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

MASAK incelemelerinde, S.G.'nin hesabına gelen paraların kripto para piyasası üzerinden aklanarak farklı hesaplara yönlendirildiği ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilen deliller

Delillerin tamamlanmasının ardından JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde şüphelilerin Tunceli'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.G. ve S.G. yakalanırken, iki ayrı adreste yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 adet SIM kart ele geçirildi.

Adli sürecin seyri

Şüpheliler, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarından adli makamlara sevk edildi. İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

TUNCELİ'DE "SAHTE GÖNÜL İLİŞKİLERİ" KURARAK MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIĞI BELİRLENEN EVLİ ÇİFT, JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.