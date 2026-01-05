DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik operasyonlarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:51
Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 organizatör hakkında adli işlem

Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde ’göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonlarda, 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

VAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 6 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM...

VAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 6 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu
3
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
4
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza
5
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
7
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları