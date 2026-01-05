Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 organizatör hakkında adli işlem

Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde ’göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonlarda, 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

VAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 6 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.