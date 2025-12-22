DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Yalova Belediyesi yolsuzluk davasında 7 sanığın cezaları artırıldı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla yeniden yargılanan 8 sanıktan 7'sinin cezaları artırıldı; Vefa Salman ve Yakup Koçal yeni hüküm aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:04
Yalova Belediyesi yolsuzluk davasında 7 sanığın cezaları artırıldı

Yalova Belediyesi yolsuzluk davasında cezalar artırıldı

Bölge adliye mahkemesinin bozma kararı sonrası 8 sanığın yeniden yargılanmasında 7'sine daha ağır cezalar verildi

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararının bozulmasının ardından, aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Soruşturma, 23 milyon liranın üzerinde kamu zararına ilişkin iddialar üzerine 2020 yılında başlatılmış; dönemin Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı. Yargılama sürecinde toplam 38 sanıktan 19'u çeşitli tarih ve sürelerde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmaya devam etmişti.

Mahkeme heyeti daha önce, 28 Aralık 2023 tarihinde verdiği kararda Mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'i toplam 45 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış; yeniden yargılanan eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında nitelikli zimmet suçundan beraat kararı verilmiş, ihmal nedeniyle Salman'a 1 yıl 8 ay, Koçal'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında ise zimmet suçundan ihmalden 2 yıl 1 ay, irtikap suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Davada toplam 38 sanıktan 18'i hapis cezası almıştı.

Yeni kararda hangi cezalar artırıldı?

Yapılan yeniden yargılama sonucunda mahkeme, 7 sanık hakkında cezalarını artırdı:

Vefa Salman: 'zimmet suçunun işlenmesi kasten göz yumma' suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yakup Koçal: 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Halit Güleç: 'zimmet' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylelikle Güleç'in toplam hapis cezası 19 yıl 4 ay 15 gün oldu.

Beytullah Baltacı: 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şenay Reyhan Kaş: 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası aldı.

Saliha Öktemgil: 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kartal Özgür Barutçu: 'zimmet' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Bekir Bilgi'nin dosyası ise istinaf sürecinde olduğu için henüz karara bağlanmadı.

VEFA SALMAN

VEFA SALMAN

YAKUP KOÇAL

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 4 Katlı Binada Teras Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı
2
Sakarya Karasu'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı
3
Başakşehir'de Bankadan Para Çeken İş Adamına Silahlı Gasp Girişimi Kamerada
4
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ Horasan Yöneticisi Yahya Kod Adlı Mehmet Gören'i Türkiye'ye Getirdi
7
Samsun’da Sınıf Öğretmeni Mehmet Muslu (56) Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi