Yalova Belediyesi yolsuzluk davasında 7 sanığın cezaları artırıldı

Yalova Belediyesi yolsuzluk davasında cezalar artırıldı

Bölge adliye mahkemesinin bozma kararı sonrası 8 sanığın yeniden yargılanmasında 7'sine daha ağır cezalar verildi

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararının bozulmasının ardından, aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Soruşturma, 23 milyon liranın üzerinde kamu zararına ilişkin iddialar üzerine 2020 yılında başlatılmış; dönemin Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı. Yargılama sürecinde toplam 38 sanıktan 19'u çeşitli tarih ve sürelerde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmaya devam etmişti.

Mahkeme heyeti daha önce, 28 Aralık 2023 tarihinde verdiği kararda Mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'i toplam 45 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış; yeniden yargılanan eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında nitelikli zimmet suçundan beraat kararı verilmiş, ihmal nedeniyle Salman'a 1 yıl 8 ay, Koçal'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında ise zimmet suçundan ihmalden 2 yıl 1 ay, irtikap suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Davada toplam 38 sanıktan 18'i hapis cezası almıştı.

Yeni kararda hangi cezalar artırıldı?

Yapılan yeniden yargılama sonucunda mahkeme, 7 sanık hakkında cezalarını artırdı:

Vefa Salman: 'zimmet suçunun işlenmesi kasten göz yumma' suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yakup Koçal: 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Halit Güleç: 'zimmet' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylelikle Güleç'in toplam hapis cezası 19 yıl 4 ay 15 gün oldu.

Beytullah Baltacı: 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şenay Reyhan Kaş: 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası aldı.

Saliha Öktemgil: 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kartal Özgür Barutçu: 'zimmet' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Bekir Bilgi'nin dosyası ise istinaf sürecinde olduğu için henüz karara bağlanmadı.

