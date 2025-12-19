Zeytinburnu'da Kentsel Dönüşüm Binasının Çatıdan Düşen Parçaları 3 Otomobili Hurdaya Çevirdi

Zeytinburnu'da kentsel dönüşümdeki binadan düşen parçalar 3 aracı hurdaya çevirdi

İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm aşamasındaki 4 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle beton parçaları düştü.

Düşen parçalar, sokakta park halindeki 3 otomobilin üzerine isabet etti. Araçlar hurdaya dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve müdahale

İhbarın ardından polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri alana bariyer koyarak önlem aldı.

Sokak, Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenirken, zarar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Vatandaşın ifadesi

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Ben buralardaydım. Motosikletimi bağlarken arkadan bir ses duydum. Burada söküm yapmışlardı. Hiçbir önlem alınmadı. Allah korusun. Buradan biç kimse o an geçmiyordu. Şu an 3 tane araba perte çıktı. Park halindeydiler. Daha sonra itfaiye geldi. Polis ekipleri, zabıtalar geldi. Önlem aldılar" dedi.

