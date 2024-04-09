2024’ün Mart ayı dünya genelinde “en sıcak Mart” olarak tarihe geçti

Avrupa Birliği’ne ait Copernicus uydu izleme sistemi, dünya genelinde yaşanan sıcaklıklarla ilgili elde edilen verileri paylaştı. Bu sistem tarafından yapılan ölçümlere göre geçtiğimiz Mart ayı, küresel çapta şimdiye kadar yaşanan en sıcak Mart ayı oldu.

Sistem tarafından yapılan ölçümlere göre 2024 Mart ayında, ortalama yüzey hava sıcaklığı 14.14 oldu. Bu sıcaklık ölçüsünün 1991-2020 Ocak ayı ortalamasının 0.73 derece üzerinde, 2020 ‘deki en sıcak Mart ayının ise 0.10 derece üstünde olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamalara göre, yaşanan son 10 ay, şimdiye kadar ölçülen en sıcak aylar oldu. Nisan ayından bu yana ölçülen sıcaklıklar, 1991 ile 2020 arasında ölçülen ortalama sıcaklıkların 0.70 santigrat derece üzerinde olarak görülüyor.

Yapılan ölçümler ve ortaya çıkan sonuçlarla ilgili olarak Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, “ısınmanın bir an önce durdurulması ve sera gazı emisyonlarının hızla azaltılması gerektiğini” belirtti.