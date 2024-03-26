ABD'de Baltimore'da köprü faciası: Biden müdahale sözü verdi

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu yıkıldı ve bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu kaza, geminin daha önce Belçika'daki Antwerp Limanı'nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Biden, köprü yıkılmasının kasıtlı bir eylem olmadığını belirtirken, federal hükümetin müdahale edeceğini söyledi.

Köprü Faciası ve Geminin Geçmişi

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü, Dali isimli bir kargo gemisinin çarpması sonucu yıkıldı. Gemide yangın çıkarken, köprü üzerindeki araçlar nehir sularına düştü. Geminin daha önce Belçika'daki Antwerp Limanı'nda da bir kazaya karıştığı tespit edildi. Yetkililer, geminin 2016'da bir rıhtıma çarptığını belirtirken, kazanın nedenine dair detay vermedi.





Biden'dan Açıklama ve Müdahale Sözü

ABD Başkanı Biden, köprü yıkılmasının kasıtlı bir eylem olmadığını vurgulayarak, federal hükümetin müdahale edeceğini duyurdu. Biden, köprünün yeniden inşası için maliyetin tamamını karşılayacaklarını ve Kongre'den destek beklediklerini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye bir an önce gitmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Acil Durum İlanı

Baltimore'da acil durum ilan eden Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, ABD Ulaşım Bakanı Pete Buttigieg ve Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott ile iletişim halinde olduklarını bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede kayıp kişi sayısının 6 olduğu belirtilirken, bu sayının değişebileceği ifade edildi. FBI yetkilileri de olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Köprü Yıkılmasının Sebebi Hakkında Soru İşaretleri

Baltimore Polisi Şefi Richard Worley, düzenlediği basın toplantısında köprü yıkılmasının kasıtlı bir eylem olmadığına dair kanıt bulunmadığını belirtti. FBI ise kesin bir emare olmadığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.