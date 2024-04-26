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İsrailli Bakan: “Gazze Şeridi tamamen yok edilmeli”

İsrail’de aşırı sağcı olduğu bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mossad’ın Hamas liderlerine suikast düzenlemesi ve Gazze Şeridi'nin tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:21
İsrailli Bakan: “Gazze Şeridi tamamen yok edilmeli”

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, İsrail’de dün toplanan Savaş Konseyi sonrasında, kendi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Smotrich, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı olan Mossad’ın Hamas liderlerini ortadan kaldırmak üzere eğitilmesi ve Gazze Şeridi’nin tamamen yok edilmesi çağrısında bulundu.

Esir takasına dair “Hamas’la sadece füze ve bombalarla konuşmamız gerekiyor” şeklinde ifadelerde bulunan Bakan Smotrich açıklamasında, Refah’ın hızlı bir şekilde işgal edilmesi ve Hamas tamamen yok olana kadar işgalin devam etmesi gerektiğini de belirtti.

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