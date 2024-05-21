ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senato'da "Gazze Kasabı" protestosuyla karşılaştı

Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi hakkında ifade verirken, Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edildi. Protestocular, Blinken'a "Gazze kasabı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Blinken'ın konuşmasına başladığı sırada, salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağıyla ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." şeklinde bağırdı. Bu protestocu, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken, başka bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı tutarak, “Blinken bir savaş suçlusudur.” diye slogan attı.

Protestolar sırasında sessizce bekleyen Blinken, ardından oturumdaki konuşmasına devam etti.

6 Yaşındaki Hind Receb'in Trajik Ölümü

Şubat ayında İsrail, Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı. Receb, Filistin Kızılayı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesiyle araçta Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Bu trajik olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Gazze'deki İsrail Saldırıları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 228 gündür sürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 5 katliam gerçekleştirilmiş ve 85 Filistinli yaşamını yitirmiş, 200 kişi de yaralanmıştır. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısı 35 bin 647'ye, yaralı sayısı ise 79 bin 852'ye yükselmiştir.

Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cenazelere ulaşamıyor. Sivil altyapının da hedef alındığı saldırılarda hastane ve eğitim kurumları büyük zarar görmüştür.

Blinken'ın Tepkisi

Protestoların ardından Blinken, Senato'daki ifadesine devam etti. Filistin destekçilerinin tepkileri, Blinken'ın politikalarına yönelik ciddi eleştirileri gündeme taşırken, bu olay dünya genelinde geniş yankı buldu.