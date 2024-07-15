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ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de masum siviller ölüyor, İsrail'in militanları hedef alma hakkı var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'deki sivil ölümleri konusunda İsrail'in militanları hedef alma hakkını savunurken, sivillere yönelik saldırıların hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 22:47
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de masum siviller ölüyor, İsrail'in militanları hedef alma hakkı var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de devam eden çatışmalar ve sivil ölümleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in militanları hedef alma hakkını savunurken, sivil ölümlerinin hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini belirtti.

ÇOK FAZLA MASUM SİVİLİN ÖLÜMÜNDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Matthew Miller, AA muhabirinin İsrail'in "militanları" hedef alma hakkının sivilleri öldürmeyi meşru kılıp kılmayacağına yönelik sorusunu yanıtladı. Miller, Gazze'de çok sayıda masum sivilin öldüğüne dikkat çekerek, daha fazla sivilin ölmesini istemediklerini ve bu yüzden ateşkes için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Miller, "Çok sayıda masum sivil öldü ve bu durumdan derin endişe duyuyoruz. İsrail'in, sivil ölümlerini azaltmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor." dedi.

İSRAİL'İN MİLİTANLARI HEDEF ALMA HAKKI VAR

Miller, İsrail makamlarının, hedef aldıkları alanlarda militanların bulunduğunu belirttiklerini ifade ederek, "İsrail'in militanları hedef alma hakkı var." şeklinde konuştu. Ancak bu durumun, sivil ölümlerini meşrulaştırmadığını vurgulayan Miller, "Bu, İsrail için durumu iyice zorlaştırıyor ancak sivillerin öldürülmesini hiçbir şey meşru kılamaz." dedi.

Miller, militanların okullar, camiler ve hastaneler gibi sivil alanlarda saklandıklarını savunarak, bu durumun İsrail'in işini zorlaştırdığını belirtti. Ancak, bu zorluğun bile sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceğini yineledi. Miller, İsrail'in, askeri operasyonlarını yürütürken sivillerin güvenliğini gözetmesi gerektiğini vurguladı.

ATEŞKES İÇİN MÜZAKARELER SÜRÜYOR

Gazze'deki ateşkes çabalarına da değinen Miller, müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Ateşkesin sağlanabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğunu ifade eden Miller, "Önemli ilerleme kaydedildi ancak hala çözülmesi gereken bazı sorunlar var." dedi.

Miller, ateşkes müzakerelerinde iyimser olmakla birlikte gerçekçi olmaya devam ettiklerini vurguladı. Tarafların anlaşmaya varması gerektiğini belirten Miller, "İyimser olmakla birlikte gerçekçi olmaya devam ediyoruz. Tarafların anlaşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki durumu yakından takip etmeye devam ediyor ve taraflar arasında ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürüyor. ABD'nin, bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanması için çözüm yolları aradığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki sivil ölümleri azaltmak için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğini ve uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışacağını belirtti.

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