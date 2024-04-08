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ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili olarak çeşitli soruşturmaların başlatıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 23:48
ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı

Miller, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarıyla ilgili olarak çeşitli incelemeler yaptığını, ancak henüz İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını ifade etti.

Miller, yaptığı açıklamada, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail’in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, uluslararası toplumun bu saldırıları yakından takip ettiği ve gelişmeleri dikkatle izlediği belirtiliyor.

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