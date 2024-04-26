ABD Dışişleri Bakanlığı’nda istifa: “Gazze politikasına karşı istifa ettim”

Al Arabiya’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sözcüsü Hala Rharrit, “ABD’nin Gazze politikasına karşı çıktığım için istifamı verdim. Silahlar değil diploması konuşmalı. Barışın gücü olun” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda 2005’ten beri çalışmakta olan Rharrit, Ağustos 2022’den itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcülüğü yapmaktaydı. Rharrit’in de istifası ile birlikte, ABD’nin Gazze politikasını nedeniyle Bakanlıktan istifa eden isim sayısı 3’e yükseldi.