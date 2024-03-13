ABD'li Dergiden Türkiye'ye Skandal Analiz: "Türkiye Batı'nın Dostu Değil"

ABD'li Dergiden Türkiye'ye Yönelik Skandal İddialar

ABD merkezli Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin dış politikaları hakkında skandal bir yazıya imza attı. "Türkiye Batı'nın Dostu Değil" başlığı altında yayınlanan yazıda Türkiye'nin Azerbaycan ve Gazze'ye verdiği destekten rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

Derginin Türkiye'yi hedef alan bu skandal içeriği, daha önce de benzeri provokatif yazılara yer veren bir yayın organı olmasıyla dikkat çekti. Türkiye'nin uluslararası alandaki adımlarına karşı eleştirel bir tavır sergileyen dergi, bu sefer de Türkiye'nin Batı'dan destek almaya layık olmadığı iddiasında bulundu.

Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ilişkisinden de rahatsızlık duyan dergi, Batı'nın Ermenistan'a yapılan petrol satışı çağrılarını görmezden gelmesini eleştirdi. Ayrıca Türkiye'nin NATO müttefiklerini tehdit ettiğini öne sürerek Yunanistan'ın da tehlikede olduğunu iddia etti.

Derginin rahatsızlık duyduğu bir diğer konu ise Türkiye'nin izlediği bağımsız dış politika oldu. Türkiye'nin bu politikasıyla uluslararası alandaki rolünü güçlendirdiğini belirten dergi, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini de eleştirdi.

ABD'li dergi, Türkiye'nin NATO ile ters düşerek Rusya ile ilişkilerini sürdürdüğünü, hatta Rusya'dan ham petrol aldığını vurguladı. Yazıda, Türkiye'nin NATO'nun Ukrayna'ya karşı yürüttüğü politikaya karşı çıkarak Rusya ile ilişkilerini güçlendirdiği ifade edildi.

Derginin bu skandal yazısı, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü ve dış politikasını hedef almasıyla eleştirildi. Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilerin sıklıkla gündeme geldiği bu yazı, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabilir.