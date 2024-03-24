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Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!

Moskova'da düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının arkasındaki isimler belli oldu. Rus makamları, saldırıyı gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşının kimliklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:05
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!

Moskova'da gerçekleşen trajik olayın arkasındaki şahıs, işsizlik nedeniyle maddi çıkar elde etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Rus yetkilileri, terör eylemine karıştıkları tespit edilen ve Tacikistan vatandaşı oldukları belirlenen dört şüphelinin isimlerini açıkladı. Sorgulama sırasında bir şüphelinin, "Abdula, bu görevi yerine getirmem karşılığında bana nakit ödeme yapacağını söyledi. Telegram aracılığıyla ödemeyi aldım. Ancak onların kimliği hakkında bilgim yok." şeklinde ifade verdiği bildirildi.

terörist

Moskova'daki saldırıyla ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Saldırgan, Rus güvenlik güçleri tarafından video kaydı alınarak yapılan sorguda Türkiye ile ilgili itiraflarda bulundu.

En az 130 kişinin yaşamını yitirdiği müzik etkinliğindeki saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi. Rus yetkililer, saldırıyla ilişkili 11 kişinin tutuklandığını, bunlardan dördünün saldırıyı doğrudan gerçekleştirenler olduğunu belirtti. Altı teröristten dörtünün kimliği paylaşıldı ve Tacikistan vatandaşı oldukları ortaya çıktı.

terörist

Saldırgan, Türkiye'den geldiğini açıkladı ve IŞİD'in kendisine 5.400 dolarlık bir ödeme teklif ettiğini belirtti. Yakalanan bir saldırganın ifadesine göre, Rusya'ya varışından sonra Telegram aracılığıyla kimliği belirsiz kişilerle iletişime geçtiğini ve silah temin edildiğini açıkladı. Söz konusu terör eylemi için kendisine 500 bin Rus Rublesi (yaklaşık 5 bin 400 dolar) teklif edildiğini, bu miktarın yarısını eylem öncesinde aldığını ifade etti.

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