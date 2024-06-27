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Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...

Güney Kore'nin Gumi şehrinde, Belediye Meclisi'ne bağlı olarak görev yapan bir robot, beklenmedik bir kaza sonucu intihara teşebbüs etti.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 12:59
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...

Güney Kore'nin Gumi şehrinde, Belediye Meclisi'ne bağlı olarak görev yapan bir robot memur,işlevini yerine getirirken bir merdiven kazası sonucu hasar gördü ve artık çalışamaz durumda.

Tepkisiz Bir Halde Bulundu

Robotun intihar girişimi olarak yorumlanan olayda, görgü tanıkları robotun sürekli aynı noktada dairesel hareketler yapmaya çalıştığını belirtti. Ancak olayın kesin sebebi hala netlik kazanmış değil.

intihar eden robot

Kazanın Detayları Ortaya Çıktı

Gumi Belediye Meclisi yetkilileri, robotun birinci ve ikinci katlar arasında bulunan merdiven boşluğunda parçalanmış halde bulunduğunu açıkladılar. Fotoğraflarla desteklenen açıklamada, kazanın ardından robotun artık işlevsiz hale geldiği bildirildi.

Teknolojinin İlkleri Yaşandı

Kaliforniyalı bir girişim olan Bear Robotics tarafından üretilen bu robot, Gumi şehrinde resmi olarak görev yapan ilk robotlardan biriydi. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışan ve memur kartına sahip olan robot, diğerlerinin aksine kendi başına katlar arasında dolaşabiliyordu.

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