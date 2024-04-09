Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan ve 144 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin Rus istihbarat teşkilatı, saldırıyı gerçekleştiren 4 teröristin sorgu görüntülerini yayınladı.

Sorgulanan saldırganlardan Şemsidin Fariduni, emrin Seyfullah isimli bir kişiden geldiğini ve olayın ardından yine aynı kişinin Kiev'e gitmeleri talimatını verdiğini aktardı. Fariduni, "Seyfullah bize sesli mesaj gönderip 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. Bize, 'Kiev'e doğru gidin ve sınırdan çok da uzak olmayan bir yerde arabanızı bırakıp beni arayın, size daha fazla yardımcı olacağım' dedi." şeklinde konuştu.

Diğer bir saldırgan ise saldırıyı gerçekleştiren her bir kişiye vaat edilen paradan bahsederek, "Her birimize verilecek 10 bin euro için bekledik, sonra zor olacağını fark ettik. Seyfullah Kiev'e geçmek için bize sınırda yardımcı olunacağını söyledi. Parayı bize Kiev'de vereceklerdi." şeklinde ifade etti.

Bu terör saldırısını DAEŞ üstlenmiş ve Rusya saldırının arkasında Ukrayna ve Batı'nın olduğunu iddia etmişti. Ancak Kiev yönetimi bu iddiaları reddetmişti.