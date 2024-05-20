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ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın artan güvenlik ihtiyaçlarına yönelik desteğin sürdürüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 21:56
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceğiz

ABD: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın güvenliği konusundaki taahhütlerini teyit ederek, ülkenin artan güvenlik ihtiyaçlarına desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun 22. video konferans toplantısında konuşan Austin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin artmasıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Ukrayna'ya gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. ABD, bu konuda gerekeni yapmaya kararlı." dedi.

Acil yardımların Ukrayna'ya ulaştığını vurgulayan Austin, "Şu anda Ukrayna'ya gönderdiğimiz güvenlik yardımının bu mücadelede gerçek bir etki yaratacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya Şubat 2022'den bu yana 95 milyar doların üzerinde askeri yardım yapıldığını belirten Austin, bu yardımın sadece ABD'nin 50,6 milyar dolarlık katkısının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna'nın güvenliğinin sadece bölgesel değil, küresel bir öncelik olduğunu vurguladı.

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