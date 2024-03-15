ABD: Türkiye S-400 sorununu çözerse F-35 görüşmelerine hazırız

ABD, Türkiye'nin S-400 sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayarak F-35 programına geri dönüş için kapıyı açık bıraktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin tavrını yineledi ve bu sorunun çözümü halinde F-35 savaş uçağı programı üzerine Türkiye ile görüşmelerin yapılacağını açıkladı.

VOA Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin S-400 sistemini almasının ardından F-35 programından çıkarılmasının ardından, Türk yetkililerin konuyla ilgili açıklamaları devam ediyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, S-400'lerin NATO teknolojisi ile uyumsuz olduğu ve ittifakın güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemini muhafaza etmemesi yönündeki çağrılarını sürdürdüğü bildirilirken, F-35 programı kapsamında Türkiye ile görüşmelerin yapılabileceği ancak henüz yeni bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda olumlu mesajlar vermişti. Ancak öncelikle S-400 sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Nuland, Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sistemine sahip olması gerektiğini ifade etmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby de, S-400 kullanımının F-35'lerle uyumsuz olduğu konusundaki görüşlerinin değişmediğini belirtmiş ancak Türkiye'nin endişelerini gidermesi halinde F-35 programına dönüş konusunda bir hareketlilik olabileceğini ifade etmişti.

Türkiye, F-35 programının kurucu ortaklarından biri olarak, Rusya'dan S-400 sistemini satın almasının ardından programdan çıkarılmış ve bu durum, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanan ilk NATO ülkesi olmasına neden olmuştu.