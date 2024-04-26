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ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı gösteriler çığ gibi büyüyor: Polis akademisyenleri de gözaltına almaya başladı

ABD’deki üniversitelerde, İsrail karşıtı protestolar, dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Protestolar şimdi de başkentte yer alan George Washington ve Georgetown üniversitelerine yayıldı. Öğrencilere sert bir şekilde müdahale eden polis, akademisyenleri de gözaltına alıyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:33
ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı gösteriler çığ gibi büyüyor: Polis akademisyenleri de gözaltına almaya başladı

ABD’de yer alan üniversitelerde, ülke genlinde İsrail karşıtı protestolar büyüyor. İsrail’in insanlık dışı bir şekilde Gazze’ye saldırmasının protesto edildiği eylemler, başkentteki George Washington ve Georgetown üniversitelerine de yayıldı. "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganlarının atıldığı gösterilerde, bazı alanlarda çadır da kuruldu.

ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı gösteriler

Gösterilere öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de katılmaya başladı. Georgia'daki Emory Üniversitesi’nde gerçekleşen protestolara destek veren akademisyenlerden biri olan Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee gözaltına alındı. Ayrıca buradaki gösterilerde, öğrencilere karşı ilk defa plastik mermi kullanıldı.

ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı gösteriler

Mezuniyet törenine iptal kararı

İsrail karşıtı protestoların yaşandığı Güney California Üniversitesi (USC) 10 Mayıs’taki mezuniyet törenini iptal etti. Bu üniversitede gerçekleşen gösterilere müdahalede bulunan polisler, pek çok öğrenciyi gözaltına almıştı.

ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı gösteriler

Yapmış oldukları ortak açıklamada, üniversite öğrenci örgütleri "ABD emperyalizminin desteğiyle Filistinlilere yönelik soykırıma karşı örgütleniyoruz. İsrail apartheid'ıyla ilişkilerin tamamen kesilmesini istiyoruz" şeklinde taleplerini dile getirdi.

ABD üniversitelerinde İsrail karşıtı gösteriler

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