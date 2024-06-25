Alain Berset, Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri olarak seçildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen oylama sonucunda Alain Berset'i yeni genel sekreter olarak belirledi. İşte detaylar:



SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLAR

AKPM'nin 306 üyesi arasında yapılan gizli oylamada Alain Berset, rakipleri Didier Reynders ve Indrek Saar'ı geride bırakarak genel sekreterlik koltuğuna oturdu. Berset'in seçilmesi, Avrupa Konseyi'nin gelecek 5 yıl boyunca yönetiminde belirleyici olacak.

ALAIN BERSET'İN KARİYERİ VE ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Alain Berset, İsviçre'de uzun yıllar boyunca siyasette önemli görevler üstlendi. 2012-2023 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptıktan sonra 2018 ve 2023 yıllarında İsviçre Konfederasyonu Başkanı olarak seçildi. Berset'in siyasi kariyeri boyunca insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin korunması gibi konularda önemli adımlar attığı biliniyor.

Avrupa Konseyi, 47 üye ülkeden oluşan bir uluslararası kuruluş olarak insan haklarının korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, demokratik değerlerin güçlendirilmesi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi hedeflerle faaliyet gösteriyor. Kuruluş, Avrupa'nın geniş coğrafyasında demokratik standartların yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Alain Berset'in AKPM genel sekreterliği görevine eylül ayında başlaması planlanıyor. Berset'in liderliğinde Avrupa Konseyi'nin nasıl bir yol izleyeceği ve kuruluşun geleceği hakkındaki beklentiler büyük bir merakla bekleniyor.

