Bist 100
10.679,98 0%
DOLAR
32,93 0,08%
EURO
35,35 -0,14%
ALTIN
2.441,62 -0,63%

Almanya Solingen'de molotofkokteyli saldırısı! 5 yaralı, saldırgan yaşamını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde bir oyun salonuna düzenlenen molotofkokteyli saldırısında biri 7 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı, saldırgan ise olay yerinde öldü.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 23:52
Almanya Solingen'de molotofkokteyli saldırısı! 5 yaralı, saldırgan yaşamını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde, bir oyun salonuna düzenlenen molotofkokteyli saldırısında 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 7 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerine akın etti ve cadde giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı ve çevrede geniş çaplı bir araştırma başlattı. Saldırının terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Solingen polisi ve savcılık, saldırının arka planını araştırmaya devam ediyor.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliği ve motivasyonu hakkında henüz bilgi verilmezken, yetkililer saldırının nedenini ve olası bağlantılarını araştırıyor.

MART AYINDA BENZER BİR SALDIRI

Solingen'de Mart ayının sonunda bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında aynı aileden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşamını kaybetmiş ve 9 kişi yaralanmıştı. Bu olay, Solingen'de yaşanan ikinci büyük yangın vakası olarak dikkat çekiyor. Polis, bu iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.

Patlamada yaralanan 5 kişinin durumu hakkında hastane yetkilileri, tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Yaralılar arasında bulunan 7 yaşındaki çocuğun da sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Biber tohumlarını etrafa dağılmadan ayıklayın! Hepsi tek tek dökülecek

Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

En az lise mezunlarına kamu personeli olma şansı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte o kadrolar

Temizlik yaparken bunları sakın kullanmayın! Resmen ölüm saçıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Biber tohumlarını etrafa dağılmadan ayıklayın! Hepsi tek tek dökülecek

Vakıfbank nakit arayanın imdadına koştu! Başvurmayan hakkını kaybedecek

En az lise mezunlarına kamu personeli olma şansı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte o kadrolar

Temizlik yaparken bunları sakın kullanmayın! Resmen ölüm saçıyor

Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

Araç sahiplerinin haberi bile yok! Bunu yaptırmayana 32 bin TL ceza kesilecek!

Mantığınızı mı yoksa duygularınızı mı kullanıyorsunuz hemen öğrenin! Tek saati seçerek başlayın

Gram altın o tarihte ok gibi fırlayacak! Elinde TL'si olana acil uyarı geldi!

Bu ürünler sadece internete özel! Piyasadan 5000 TL ucuza iPhone 15 satılacak!

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor