Almanya Solingen'de molotofkokteyli saldırısı! 5 yaralı, saldırgan yaşamını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde, bir oyun salonuna düzenlenen molotofkokteyli saldırısında 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 7 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerine akın etti ve cadde giriş çıkışlara kapatıldı.



Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı ve çevrede geniş çaplı bir araştırma başlattı. Saldırının terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Solingen polisi ve savcılık, saldırının arka planını araştırmaya devam ediyor.



SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliği ve motivasyonu hakkında henüz bilgi verilmezken, yetkililer saldırının nedenini ve olası bağlantılarını araştırıyor.

MART AYINDA BENZER BİR SALDIRI

Solingen'de Mart ayının sonunda bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında aynı aileden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşamını kaybetmiş ve 9 kişi yaralanmıştı. Bu olay, Solingen'de yaşanan ikinci büyük yangın vakası olarak dikkat çekiyor. Polis, bu iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.

Patlamada yaralanan 5 kişinin durumu hakkında hastane yetkilileri, tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Yaralılar arasında bulunan 7 yaşındaki çocuğun da sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

