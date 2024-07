Altı kez dünya snooker şampiyonu olan ve Drakula lakaplı Ray Reardon 91 yaşında öldü

Altı kez dünya snooker şampiyonu olan ve eşinin sivri saç çizgisi ve belirgin dişleri nedeniyle sevgiyle "Drakula" lakabını takan Ray Reardon, eşi Carol'ın doğruladığı üzere 91 yaşında kanserden öldü .

Güney Galler'deki Tredegar'da doğan Reardon , 1970'lerde snooker'a damga vurmuş ve dokuz yıllık bir dönemde altı dünya şampiyonluğunun tamamını kazanmıştı; bunlara 1973-76 yılları arasında kazandığı dört şampiyonluk da dahildi.

Son Dünya Snooker Şampiyonası zaferi, etkinliğin ilk kez Sheffield'daki Crucible Theatre'a taşınmasından sadece bir yıl sonra, 1978'de, 45 yıl ve 203 günlükken geldi - bu onu o dönemde tarihin en yaşlı dünya şampiyonu yaptı. Bu rekor, yalnızca Reardon'ın bir noktada koçluk yaptığı bir oyuncu olan Ronnie O'Sullivan tarafından 2022'de kırıldı.

Saygı duruşunda bulunan üç kez dünya şampiyonu Mark Williams, "Ray, Galler'in gelmiş geçmiş en iyi sporcularından biri ve en iyi snooker oyuncusudur.

"Birçoğumuzun oynamaya başlamasının nedenlerinden biri o. Alex Higgins, Jimmy White ve Steve Davis ile birlikte snooker'ı haritaya koydu. Şu anda oynayan herkes onlara çok şey borçlu çünkü oyuna popülerlik getirdiler. O gerçek bir ilham kaynağı."

1980'lerin ortalarında snooker'ın popülerlik kazandığı dönemde, Galli bu sporun saygı duyulan yaşlı bir devlet adamıydı. Crucible'daki unutulmaz 1982 dünya finalinde uzun zamandır rakibi olan Alex "Hurricane" Higgins'e yenildi ancak aynı yıl, 50 yaşında Profesyonel Oyuncular Turnuvası finalinde Jimmy White'ı yenerek bir sıralama etkinliğini kazanan en yaşlı oyuncu oldu - bu rekor günümüze kadar geldi.

Reardon ve Alex Higgins arasındaki rekabet, kişiliklerin ve tarzların çatışmasıydı ve iki Dünya Snooker Şampiyonası finalinde karşı karşıya geldiler

1983'te Galler Profesyonel Şampiyonası ve Uluslararası Ustalar olmak üzere iki sıralama dışı turnuva kazandı ve sonunda 1991'de profesyonel yarışmalardan emekli oldu. Turnuva oyunlarında hiçbir zaman maksimum 147'lik seriye ulaşamadı ama daha da nadir görülen 146'lık seriye ulaştı.



What a man you were Ray. An absolute animal on the table, and a total gentleman off it. It was an honour to spend time with you whether we played Snooker or Golf - I’ll treasure every minute. Rest in peace pic.twitter.com/W9KH0kKtX0 — Shaun Murphy (@Magician147) Temmuz 20, 2024