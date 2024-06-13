Apple, işçilerin bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlanıyor!

-Amerikan teknoloji şirketi Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere göndermekle suçlandı. Bu iddia, “bir grup hissedar, mevcut ve eski çalışan” olarak tanımlanan 133 kişi tarafından dile getirildi.



Bu grup, Apple’a açık bir mektup yazarak, işçilerin bağışlarının İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı örgütlere gönderildiğini iddia etti. Mektupta, Apple’dan tüm sivil toplum örgütlerine “bağış” yapılmasını durdurması talep edildi.

Apple çalışanları, “Benevity” isimli platform aracılığıyla kar amacı gütmeyen organizasyonlara bağış yapabiliyor ve karşılığında işverenlerinden “katkı payı” alabiliyor. Ancak, bu bağışların bazıları, İsrail ordusundaki askerlere bağış toplayan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere katkı sağlayan örgütlere gidiyor.

Apple yönetimi, bu konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi. Ancak, “Apples4Ceasefire” adı altında örgütlenen Apple çalışanları, nisan ayında “Filistin halkına desteklerini kefiye, iğne, bilezik veya kıyafetlerle ifade eden” Apple Store çalışanlarının disipline gönderilmesine ve işten çıkarılmasına itirazda bulundu.

New York’ta “Bizim paramızla değil” adlı grup, eyaletteki kar amacı gütmeyen kuruluşların İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin toprakları için bağış toplama yetkilerini ve kar amacı gütmeyen kuruluş statülerini kaybetmesi amacıyla çaba gösteriyor.

Anayasal Haklar Merkezinde kıdemli avukat Diala Shamas, yaptığı açıklamada, bağış listesinde ismi geçen kurumları “en kötü aktörler” olarak nitelendirerek “Ne yazık ki Batı Şeria ve Gazze’deki yasa dışı faaliyetleri açıkça destekleyen kuruluşlar hakkında çok az inceleme yapıldı.” dedi.

Shamas, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden faaliyetlerin finansmanına karşı yasaların ABD Gelir İdaresi tarafından yeterince uygulanmadığını belirterek, bu nedenle şirketlerin ve bireylerin katkılarının potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan kuruluşlara gitmediğinden emin olmaları gerektiğini söyledi.

Bu iddialar, Apple’ın İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere bağış yapma politikasını sorgulamaya açıyor. Apple’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ve iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu.