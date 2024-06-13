Bist 100
10.398,16 2%
DOLAR
32,31 0%
EURO
35,11 0,42%
ALTIN
2.391,18 -0,5%

Apple, işçilerin bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlanıyor!

Amerikan teknoloji devi Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere göndermekle suçlandı. Bu iddia, Apple’ın hissedarları ve bazı çalışanları tarafından dile getirildi.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:18
Apple, işçilerin bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlanıyor!

-Amerikan teknoloji şirketi Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere göndermekle suçlandı. Bu iddia, “bir grup hissedar, mevcut ve eski çalışan” olarak tanımlanan 133 kişi tarafından dile getirildi.

Bu grup, Apple’a açık bir mektup yazarak, işçilerin bağışlarının İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı örgütlere gönderildiğini iddia etti. Mektupta, Apple’dan tüm sivil toplum örgütlerine “bağış” yapılmasını durdurması talep edildi.

Apple çalışanları, “Benevity” isimli platform aracılığıyla kar amacı gütmeyen organizasyonlara bağış yapabiliyor ve karşılığında işverenlerinden “katkı payı” alabiliyor. Ancak, bu bağışların bazıları, İsrail ordusundaki askerlere bağış toplayan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere katkı sağlayan örgütlere gidiyor.

Apple yönetimi, bu konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi. Ancak, “Apples4Ceasefire” adı altında örgütlenen Apple çalışanları, nisan ayında “Filistin halkına desteklerini kefiye, iğne, bilezik veya kıyafetlerle ifade eden” Apple Store çalışanlarının disipline gönderilmesine ve işten çıkarılmasına itirazda bulundu.

New York’ta “Bizim paramızla değil” adlı grup, eyaletteki kar amacı gütmeyen kuruluşların İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin toprakları için bağış toplama yetkilerini ve kar amacı gütmeyen kuruluş statülerini kaybetmesi amacıyla çaba gösteriyor.

Anayasal Haklar Merkezinde kıdemli avukat Diala Shamas, yaptığı açıklamada, bağış listesinde ismi geçen kurumları “en kötü aktörler” olarak nitelendirerek “Ne yazık ki Batı Şeria ve Gazze’deki yasa dışı faaliyetleri açıkça destekleyen kuruluşlar hakkında çok az inceleme yapıldı.” dedi.

Shamas, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden faaliyetlerin finansmanına karşı yasaların ABD Gelir İdaresi tarafından yeterince uygulanmadığını belirterek, bu nedenle şirketlerin ve bireylerin katkılarının potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan kuruluşlara gitmediğinden emin olmaları gerektiğini söyledi.

Bu iddialar, Apple’ın İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere bağış yapma politikasını sorgulamaya açıyor. Apple’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ve iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu.

İLGİLİ HABERLER

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Garanti Bankası bir SMS ile 10.000 TL dağıtıyor! Bayram öncesi ilaç gibi destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

1999-2008 arası SGK girişliler zil takıp oynayacak! SGK'dan erken emeklilikte yeni karar

Yeter ki ‘Evim Olsun’ diyene Resmi Gazete’den okey! Devlet 500.000 TL karşılıksız verecek

Garanti Bankası bir SMS ile 10.000 TL dağıtıyor! Bayram öncesi ilaç gibi destek

İş arayan ehliyet sahipleri dikkat! Aile Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor

O tarihe kadar giden emekliye, maaşına ek destek! Temmuz ayında 5.000 TL ödenecek

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 20.000 TL ödeme! Meclis imzayı attı

PTT’ye TCKN ile giden emekliye destek! Yüzde 20 indirim ile emeklinin gözbebeği oluyor.

Hem asgari ücretli hem emekli bayram edecek! O tarihlerde bayram ödemesi geliyor

Mini EYT paketi yola çıktı! 10 yıl prim yetecek: SGK giriş yılına dikkat

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! O rakamı görmeye hazır olun