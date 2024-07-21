Atlantik'i geçmeye çalışan çift ölü bulundu

İngiliz Sarah Packwood ve Kanadalı eşi Brett Clibbery'nin, 12 Temmuz'da Kanada'nın Nova Scotia yakınlarındaki Sable Adası'na vurmadan önce yatlarını terk ederek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Çiftin, bir hafta önce 13 metrelik (42 ft) çevre dostu yatları Theros ile Nova Scotia'dan ayrıldıktan sonra 18 Haziran'da kayıp olduğu bildirilmişti.

Yaklaşık 3 bin 228 kilometre uzaklıktaki Azor Adaları'na doğru yola çıktılar ve yolculuğun 21 gün sürmesi planlanıyordu.

Bay Clibbery'nin oğlu James, Facebook'ta yaptığı paylaşımda çiftin öldüğünü doğruladı ve son birkaç günün "çok zor" geçtiğini söyledi.

Çiftin "sonsuza dek özleneceğini" söyleyen yetkili, "Şimdiye kadar açıklanamayan ölümlerinin bıraktığı boşluğu dolduracak hiçbir şey yok" diye ekledi.

Çiftin hayalindeki transatlantik geçişinin nasıl trajediyle sonuçlandığı belirsiz. Kraliyet Kanada Atlı Polisi, BBC'ye Pazar günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın hala devam ettiğini söyledi.

Kanadalı haber sitesi Saltwire'a göre, araştırmacıların üzerinde çalıştığı teorilerden biri, yatın çarpışmayı fark etmeyen bir kargo gemisi tarafından çarpılmış olması .

Saltwire'a konuşan isimsiz bir kaynak, "Yelkenli mürettebatı ya çarpışmayı önleyemedi" ya da Theros'un otomatik pilotta olduğu bir sırada aşağıda olabilirlerdi dedi.

Saltwire'ın haberine göre, Kanada Sahil Güvenlik ve askeri uçaklar enkaz veya tekneye dair herhangi bir ize rastlamadı.

Theros Adventures adlı YouTube kanallarında yayınlanan videoda ikili, Yeşil Odise adını verdikleri yolculuklarının yelkenlere, güneş panellerine, pillere ve bir arabadan dönüştürülmüş elektrikli bir motora dayandığını anlattı.



Bay Clibbery, 12 Nisan'da yayınlanan videoda, "Fosil yakıt yakmadan seyahat edebileceğinizi göstermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Packwood, "Bu muhtemelen hayatımızın şu ana kadarki en büyük macerası" diye ekledi.

Çift, 2015 yılında Bayan Packwood'un kız kardeşine böbrek bağışlamaya hazırlandığı ve emekli mühendis Bay Clibbery'nin Londra'yı ziyaret ettiği sırada tesadüfen Londra'da tanışmıştı.

Packwood'un kişisel blogunda yer alan bilgiye göre, çift bir yıl sonra Kanada'da yatlarında evlendiler ve 2017 yılında Stonehenge'de geleneksel bir el sıkışma töreniyle yeminlerini tazelediler.

Hikayeleri 2020 yılında The Guardian'da yayınlanan "Nasıl Tanıştık" başlıklı makalede yer aldı .

Aslen Warwickshire'lı olan Packwood, 1994 soykırımından sonra BM ile birlikte Ruanda'da çalışmıştı ve bir insani yardım görevlisi olarak kapsamlı deneyime sahipti.

11 Haziran'da son paylaşımları olacak olan ikili Facebook'ta şunları yazdı: "Kaptan Brett ve Birinci Kaptan Sarah, Theros - GibSea 42 feet yelkenli teknesiyle The Green Odyssey'nin 2. ayağına yelken açtılar. Rüzgar ve güneşle çalışıyorlar. Doğuya, Azorlar'a doğru gidiyorlar."