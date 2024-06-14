Avrupa Birliği, Ukraynalılara geçici koruma süresini 2026 yılına kadar uzattı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN UKRAYNALILARA DESTEK



Avrupa Birliği (AB), Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında ülkelerini terk edip AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara yönelik geçici koruma süresini uzatma kararı aldı. AB Geçici Koruma Yönergesi kapsamında yapılan bu uzatma, Ukraynalı sığınmacıların Avrupa'da kalış sürelerini ve haklarını güvence altına almayı amaçlıyor.

BELÇİKA'NIN AÇIKLAMALARI

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı ortak basın toplantısında, alınan kararı duyurdu. Moor, içişleri bakanlarının AB Komisyonu'nun önerisini kabul ederek Ukraynalılara yönelik geçici koruma süresinin 4 Mart 2025'ten 4 Mart 2026'ya kadar uzatılmasına onay verdiklerini belirtti. Ayrıca Moor, Ukrayna'daki güvenlik durumunun hala endişe verici olduğunu ve AB üye ülkelerinin savaştan kaçan insanları koruma sorumluluğunu sürdüreceklerini vurguladı.

GEÇİCİ KORUMA YÖNERGESİNİN ÖNEMİ

AB Geçici Koruma Yönergesi, ilk kez 2001 yılında savaştan kaçanların korunması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak yönerge, Mart 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında büyük bir insanlık krizine yanıt olarak harekete geçirilmişti. Bu süreçte AB ülkeleri, Ukraynalılara oturma izni, eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma izni gibi bir dizi sosyal ve ekonomik hak tanıyarak destek olmuştu.

UKRAYNALILARA SAĞLANAN HAKLAR

AB Geçici Koruma Yönergesi kapsamında Ukraynalılara sağlanan haklar arasında şunlar bulunmaktadır:

Oturma izni ve yasal statü

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma

İş bulma ve çalışma imkanı

Sosyal refah yardımları ve barınma desteği

UKRAYNALI SIĞINMACILARIN SAYISI VE DAĞILIMI

AB'de geçici korumadan yararlanan Ukraynalıların sayısı halihazırda 4,2 milyon civarında. Bu sığınmacılar, AB ülkelerinin çeşitli şehirlerinde ve bölgelerinde geçici olarak barınmakta ve bu süreçte sağlanan desteklerden faydalanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin Ukraynalılara yönelik bu kararı, insanlık krizleri karşısında uluslararası sorumluluk bilinciyle alınan önemli adımların bir yansımasıdır. Geçici koruma süresinin uzatılması, AB'nin insan haklarına ve sığınmacıların korunmasına verdiği önemi göstermektedir. Bundan sonra da AB ülkelerinin, savaştan etkilenen insanlara destek olma çabalarının devam edeceği beklenmektedir.

