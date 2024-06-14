Bist 100
10.519,51 1%
DOLAR
32,68 1,23%
EURO
34,93 0,06%
ALTIN
2.428,89 2,09%

Avrupa Birliği, Ukraynalılara geçici koruma süresini 2026 yılına kadar uzattı

Avrupa Birliği, Ukrayna'dan kaçanlara yönelik geçici koruma süresini 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 12:55
Avrupa Birliği, Ukraynalılara geçici koruma süresini 2026 yılına kadar uzattı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN UKRAYNALILARA DESTEK

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında ülkelerini terk edip AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara yönelik geçici koruma süresini uzatma kararı aldı. AB Geçici Koruma Yönergesi kapsamında yapılan bu uzatma, Ukraynalı sığınmacıların Avrupa'da kalış sürelerini ve haklarını güvence altına almayı amaçlıyor.

BELÇİKA'NIN AÇIKLAMALARI

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı ortak basın toplantısında, alınan kararı duyurdu. Moor, içişleri bakanlarının AB Komisyonu'nun önerisini kabul ederek Ukraynalılara yönelik geçici koruma süresinin 4 Mart 2025'ten 4 Mart 2026'ya kadar uzatılmasına onay verdiklerini belirtti. Ayrıca Moor, Ukrayna'daki güvenlik durumunun hala endişe verici olduğunu ve AB üye ülkelerinin savaştan kaçan insanları koruma sorumluluğunu sürdüreceklerini vurguladı.

GEÇİCİ KORUMA YÖNERGESİNİN ÖNEMİ

AB Geçici Koruma Yönergesi, ilk kez 2001 yılında savaştan kaçanların korunması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak yönerge, Mart 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında büyük bir insanlık krizine yanıt olarak harekete geçirilmişti. Bu süreçte AB ülkeleri, Ukraynalılara oturma izni, eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma izni gibi bir dizi sosyal ve ekonomik hak tanıyarak destek olmuştu.

UKRAYNALILARA SAĞLANAN HAKLAR

AB Geçici Koruma Yönergesi kapsamında Ukraynalılara sağlanan haklar arasında şunlar bulunmaktadır:

Oturma izni ve yasal statü

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma

İş bulma ve çalışma imkanı

Sosyal refah yardımları ve barınma desteği

UKRAYNALI SIĞINMACILARIN SAYISI VE DAĞILIMI

AB'de geçici korumadan yararlanan Ukraynalıların sayısı halihazırda 4,2 milyon civarında. Bu sığınmacılar, AB ülkelerinin çeşitli şehirlerinde ve bölgelerinde geçici olarak barınmakta ve bu süreçte sağlanan desteklerden faydalanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin Ukraynalılara yönelik bu kararı, insanlık krizleri karşısında uluslararası sorumluluk bilinciyle alınan önemli adımların bir yansımasıdır. Geçici koruma süresinin uzatılması, AB'nin insan haklarına ve sığınmacıların korunmasına verdiği önemi göstermektedir. Bundan sonra da AB ülkelerinin, savaştan etkilenen insanlara destek olma çabalarının devam edeceği beklenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

6 banka arasındaki promosyon savaşında kazanan İş Bankası oldu! 41.000 TL rekor kırdı

O illere cuma uyarısı! Kötü haber az önce geldi: Evden çıkmayın

Nohut suyunu sakın dökmeyin! Faydalarını ilk kez duyacaksınız

27 ilde acil duyuru yapıldı! O tarihe kadar tamamen yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

6 banka arasındaki promosyon savaşında kazanan İş Bankası oldu! 41.000 TL rekor kırdı

O illere cuma uyarısı! Kötü haber az önce geldi: Evden çıkmayın

O emekliye yeni müjde geldi! Bayramda da ödenebilir

Ankara'da deniz yok diyenler utanacak! Tatil köylerine meydan okuyan güzellik

Ona yatırım yapanlar eyvah diyecek! Büyük kıyamet için tarih verildi

IBAN'dan para gönderenlere acil duyuruldu! Bayram öncesi bilmeyen yandı

Nohut suyunu sakın dökmeyin! Faydalarını ilk kez duyacaksınız

Doğalgaz faturalarına devlet desteği geliyor! Yüksek faturaları unutun

Ziraat Bankası 18 Haziran’da 300 TL ödeyecek! Başvuruyu yapan kapıyor

Emekli maaşlarına zam planı sızdırıldı! 3 rakamdan biri olacak

O tarihten önce yenilemeyen hapı yuttu! Milyonlarca kişiye acil duyuruldu

27 ilde acil duyuru yapıldı! O tarihe kadar tamamen yasaklandı