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Avrupa Parlamentosu'nda 10. yasama dönemi resmen başladı! Güvenoyu yoklaması yapılacak

Avrupa Parlamentosu'nun 10. yasama dönemi, Başkan Roberta Metsola'nın liderliğinde resmen başladı. İlk Genel Kurulda Metsola yeniden başkanlık için aday olacak, 18 Temmuz'da ise Ursula von der Leyen için güvenoyu yoklaması yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 22:23
Avrupa Parlamentosu'nda 10. yasama dönemi resmen başladı! Güvenoyu yoklaması yapılacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 10. yasama dönemi, 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından resmen başladı. AP Başkanı Roberta Metsola, bu önemli dönemin başlangıcını duyurarak, "AP'nin 10'uncu yasama dönemine hoş geldiniz," ifadelerini kullandı.

AP BAŞKANI METSOLA'DAN AÇILIŞ MESAJI

AP Başkanı Roberta Metsola, yeni yasama döneminin başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, "AP'nin 10'uncu yasama dönemine hoş geldiniz," dedi. Metsola, liderliğinde düzenlenen törende Avrupa Birliği (AB) bayrağının Strazburg'daki AP binası önünde göndere çekildiğini belirtti. Bu sembolik tören, yeni dönemin başlangıcını resmen işaret etmiş oldu.

6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından, yeni yasama dönemi resmen başlamış bulunuyor. AP, 705 milletvekilinden oluşan yapısıyla, Avrupa Birliği'ndeki vatandaşların demokratik temsilini sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır. Yeni dönem, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu çeşitli zorluklara ve fırsatlara çözüm üretmek amacıyla yoğun çalışmalarla geçecek.

YENİ GENEL KURUL VE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Yeni Genel Kurul, yarın ilk kez bir araya gelerek AP Başkanlığı için oylama yapacak. Mevcut AP Başkanı Roberta Metsola, yeniden aday olarak görevine devam etmek için yarışacak. Metsola'nın yeniden başkan seçilmesi durumunda, AP'nin önümüzdeki yıllardaki yönelimi ve öncelikleri belirlenmiş olacak.

18 Temmuz'da ise Genel Kurul, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen için güvenoyu yoklaması yapacak. Von der Leyen, görevdeki süresi boyunca AB'nin çeşitli politika alanlarındaki reformları ve stratejileri yönetmiş bir isim olarak dikkat çekiyor. Güvenoyu alması durumunda, von der Leyen'in ikinci dönemi için onay verilmiş olacak.

YASAMA DÖNEMİNİN ÖNEMİ

Avrupa Parlamentosu'nun 10. yasama dönemi, AB'nin karşı karşıya olduğu pek çok önemli konuyu ele alacak. İklim değişikliği, dijital dönüşüm, ekonomik toparlanma ve sosyal adalet gibi kritik alanlarda alınacak kararlar, AB'nin geleceğini şekillendirecek. Bu dönemde, Avrupa'nın küresel sahnedeki rolü ve etkisi de yeniden tanımlanacak.

AP Başkanı Roberta Metsola, bu yeni dönemin, Avrupa vatandaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek ve AB'nin demokratik değerlerini korumak açısından kritik bir önem taşıdığını vurguladı. Metsola, "Avrupa Parlamentosu, vatandaşlarımızın sesi olarak, onların beklentilerini karşılamak ve geleceğimizi şekillendirmek için çalışmaya devam edecek," dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Metsola, açılış konuşmasında Avrupa'nın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. "Bugün, Avrupa'nın karşılaştığı zorlukları aşmak ve ortak değerlerimizi savunmak için birlik içinde çalışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz," ifadelerini kullandı. Bu mesaj, AP'nin yeni yasama döneminde izleyeceği yolun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni yasama döneminde, Avrupa Parlamentosu'nun öncelikleri arasında yeşil enerji dönüşümü, dijital ekonomi ve sosyal hakların güçlendirilmesi yer alacak. Metsola, "Avrupa'nın sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe doğru ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız," dedi. 

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