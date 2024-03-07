Azerbaycan, Ermenistan’ın barış sürecine katkı sağlamadığını vurguladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Mirzoyan'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Hacızade, Mirzoyan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Mirzoyan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasına ve 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi'ne atıfta bulunduğunu hatırlatan Hacızade, ancak Ermenistan'ın bu ilkeleri ihlal ettiğini vurguladı. Azerbaycan topraklarındaki işgali sürdüğü sürece Ermenistan'ın bahsedilen prensiplere uymadığını ifade etti.

Hacızade ayrıca, Ermenistan'ın son üç yıldır ulaşım hatlarının açılmasını engellediğini ve bölgesel işbirliğine katkı sağlamadığını belirterek, Ermenistan'ın popülist açıklamalardan ziyade uluslararası yükümlülüklere uyması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın sınırların belirlenmesi ve çizimini öngören demarkasyon sürecinin Almatı Bildirgesi çerçevesinde olması gerektiğini savunduğunu belirten Hacızade, ancak bu konuda Ermenistan'ın olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti.