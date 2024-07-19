Bangladeş'te öğrenci protestoları: Hükümet binaları ateşe verildi, internet kesildi!

Bangladeş, hükümet binalarının yakılması ve ulusal çapta internet kesintisinin uygulanmasıyla şoke oldu. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan açıklamalarda, internet kesintisinin aileler arasında iletişimi engellediği ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesini zorlaştırdığı belirtildi.

Can Kayıpları ve Yaralananlar

Bu hafta yaşanan olaylarda, perşembe günü 32 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda en az 39 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkenin 64 bölgesinin neredeyse yarısında yaşanan çatışmaların bu sayıyı artırabileceği öngörülüyor. Yapılan bir polis açıklamasına göre, protestocular birçok polis ve devlet dairesini ateşe verdi ve tahrip etti.

Medya Tesisine Saldırı

Öfkeli öğrenciler, devlet yayın kuruluşu Bangladeş Televizyonu'nun Dakka'daki merkezine saldırarak binayı kundakladı. Bu saldırı, devlet kanalının hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Polisi ve Medyayı Hedef Alan Saldırılar

Başkent polis güçlerinin sözcüsü Faruk Hossain, AFP'ye yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda yaklaşık 100 polisin yaralandığını ve yaklaşık 50 polis kulübesinin yakıldığını belirtti. Ayrıca, hastane yetkilileri, bildirilen ölümlerin üçte ikisinin polis ateşinden kaynaklandığını ifade etti.

Protestoların Süreceği Açıklandı

Öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina'nın ulusal bir konuşma yapmasına rağmen protestolarını sürdüreceklerini belirttiler. 18 yaşındaki protestocu Bidisha Rimjhim, AFP'ye verdiği demeçte, Başbakan'ın özür dilemesini ve ölenler için adalet sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.