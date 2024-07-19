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Biden'a "yarıştan çekil" çağrıları artıyor, seçim kampanyası "devam" mesajı verdi

ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "yarıştan çekil" çağrıları artarken, seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon, Biden'ın yarışta kalacağını ve zafer için yolları olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 20:11
Biden'a "yarıştan çekil" çağrıları artıyor, seçim kampanyası "devam" mesajı verdi

BIDEN'A YÖNELİK ÇAĞRILAR ARTIYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la gerçekleştirdiği münazaranın ardından, başkanın zihinsel ve fiziksel sağlığıyla ilgili sorgulamalar yoğunlaştı. Bu süreçte, Biden'a yönelik "yarıştan çekil" çağrıları artarken, seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon, Biden'ın yarışta kalacağını açıkladı.

SEÇİM KAMPANYASI BAŞKANI DILLON'DAN AÇIKLAMALAR

MSNBC'ye röportaj veren Jen O'Malley Dillon, Biden'ın biraz destek kaybettiğinin farkında olduklarını belirtti. Dillon, "Başkan'ın yarıştan çekilmesi için yapılan çağrılar durumu zorlaştırıyor ancak Biden kesinlikle yarışta kalacak" dedi. Dillon, zafer için birkaç yolları olduğunu ve Biden'ın toparlandıktan sonra gelecek hafta seçim kampanyasına tekrar başlayacağını ekledi. Ayrıca, Demokratlara Biden'a destek olma ve birlik olarak hareket etme çağrısında bulundu.

Biden'ın anketlerde düşüş yaşaması ve artan baskılar, kampanya yetkililerini de harekete geçirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın kampanyasını yürüten yetkililer bugün toplanacak. Demokratlar, Parti Ulusal Kongresi öncesinde adaylarının sanal oylama yoluyla belirlenip belirlenmeyeceğini de ele alacak.

HARRIS BAĞIŞ TOPLAMAYA HAZIRLANIYOR İDDİASI

Politico'da yer alan bir haberde, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Biden'ın çekilmesi durumuna hazırlanmak için donörlerle irtibat kurmaya başladığı iddia edildi. Haberde, bağış toplamak için parti içinde bazı kişilerin donörlerle görüşmeye başladığı ve donörlerin Harris'e destek olmaya hazır olduğu öne sürüldü. Bu gelişme, Demokratlar arasındaki endişelerin arttığını gösteriyor.

ABD'de Biden'a "yarıştan çekil" çağrısı yapan ikinci Demokrat Senatör Jon Tester oldu. İllinois Temsilcisi Sean Casten da Biden'a çekil çağrısı yapan 20'den fazla Demokrata katıldı. Casten, Biden'a yeni bir nesle bayrağı devretme çağrısında bulunarak, "Çok düşündükten sonra Biden'a yeni bir nesle bayrağı devretme çağrısında bulunmak istiyorum" dedi.

BIDEN'IN AİLESİ HAZIRLIKLAR YAPIYOR MU?

NBC'ye konuşan kaynaklar, Biden'ın aile yakınlarının çekilmenin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin görüşme ve hazırlık yaptığını öne sürdü. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise bu iddiaları yalanladı. Bates, "Aile arasında böyle görüşmeler gerçekleşmiyor" diyerek, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

"Bayrağı Devret" (Pass the Torch) adlı bir grup, Başkan Biden'ın da izlediği bilinen MSNBC'deki "Günaydın Joe" programında bir reklam hazırladıklarını duyurdu. Grup, "artık gerçekten bayrağı devretme" zamanı geldi diyerek, reklamın özellikle Biden'ın en sevdiği programlar sırasında ekranlarda olacağını bildirdi.

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