Biden çekilirse, Harris konusunda Demokratların fikir birliği güçleniyor

ABD Başkanı ve başkan adayı J0e Biden'ın yerini alacak adayın nasıl belirleneceğiyle ilgili gayrı resmi görüşmeler perde arkasında haftalardır sürüyor. Ancak süreçle ilgili belirsizlik o kadar belirsiz ki, birçok Demokrat'ın -Biden konusunda ciddi endişeleri olanlar bile- başkanın adaylığına karşı çıkma konusunda duraklamasına neden oldu, çünkü bundan sonra ne olacağı daha da karmaşık olabilir.

"S.ktir et, Hindistan cevizi hapı yedim. Sadece bunun durmasını istiyorum," dedi tanınmış bir Demokrat çalışan, başkan yardımcısının annesinin "Hindistan cevizi ağacından düştüğünü mü düşünüyorsun?" dediği bir hikayeyi anlattığı eski bir videodan yayılan çevrimiçi meme'e atıfta bulunarak.

Herkes birdenbire bir araya gelmiş değil; ama tükenmişlik giderek bir fikir birliğine dönüşüyor.

Harris'in en azından Demokrat coşkusunu artırmada ve oy pusulası yarışlarını düşürmede daha faydalı olacağını gösteren iç anketler dolaşıyor. Bir kampanyayı bir araya getirmenin en hızlı yolu olduğu yönündeki argümanlar daha da sertleşiyor. Donald Trump'a karşı daha aktif ve güçlü bir dava açma hayalleri kök salıyor.

Biden yardımcıları, Covid-19'dan kurtulduktan sonra gelecek hafta seçim çalışmalarına geri dönmeyi planladığını söylerken , birçok kişi varsayımsal konulardan bahsetmekten kasıtlı olarak kaçınıyor . Ancak, bu durum aniden değişirse, önde gelen iki düzine Demokrat politikacı ve operatör CNN'e, bunun başka bir şekilde sona ereceğini gerçekçi bir şekilde göremeyeceklerini söyledi.

Bazıları, delegelerin, kurultay öncesi sanal adaylık planlarının bir parçası olarak takası onaylayacakları hızlı ve kapalı bir süreç için baskı yapıyor.

Bazıları taç giyme fikrini reddediyor, ya başkalarını tercih ettikleri ya da bunun nasıl görüneceğini beğenmedikleri için. Ancak -hızlı bir şekilde bir dizi yıldırım ön seçimi veya belediye meclisi oluşturma konusunda düşünceler olsa da- seçime 100 günden biraz fazla bir süre kala ve Demokratların Chicago'da toplanmasına çok daha az bir süre kala bunun nasıl işleyeceği konusunda kimse hemfikir değil. Yine de, sahne arkasında ne kadar çok göğüs germe olsa da, Harris'in bazı destekçilerinin desteklediği, ciddi birinin ona meydan okuyacağından şüphe eden bir fikir.

CNN'in Cuma günü Biden'ın gitmesi çağrısında bulunan çok sayıda Demokrat Kongre üyesine Harris'in aday olmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda, bu çağrıyı reddettiler.

Başka bir şey değilse, diğer olası en ciddi seçeneklerden birkaçıyla bağlantılı olan kişiler ve diğerleri, muhtemelen her iki partinin sadakati ve kendi gelecek hırsları tarafından sıkıştırılmış hissedeceklerdir. Son bir aylık iç çekişmeden sonra birleşmek için baskı yüksek olacak ve onu karşısına alan herkes, bunun tarafından zayıflamış olarak görülmesi ve kaybetmesi durumunda, potansiyel 2028 açık ön seçiminde tabandaki itibarını baltalama riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bazı Demokratlar, erken oylama son tarihlerinin tehdidine rağmen, bunun Ağustos sonundaki kongre salonunda karara bağlanabileceğine inanıyor. Ancak bu o kadar uzun sürerse, birçok Demokrat çözüm açlığının daha da yoğunlaşacağını öngördü.

Bu, hem Seçim Günü'ne ne kadar yaklaştıklarından hem de başkan yardımcısının bu haftalardaki Demokrat krizini nasıl ele aldığından ne kadar etkilendiklerinden dolayı giderek daha olası hale geldi, diyor bu politikacılar ve operatörler. Başkan yardımcısının özel görüşmelerde bile entrika çevirdiği yakalanmadığını, bunun yerine Cumartesi günü Massachusetts, Provincetown'da başlığını atacağı bir bağış toplama etkinliğinde devam edecek olan bir dizi kampanya durağında Biden'a karşı ateşli ve sadık olduğunu gösterdiğini savunuyorlar.

"Başkan yardımcısı olması gerektiğine inanıyorum. O, bu kisvenin altında yoğun bir şekilde kampanya yürütüyor ve doğal halef o. Başkan aday olmadığında hemen onun etrafında toplanmamız önemli olacak," dedi Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinden biri, başkanın altını oyduğu görülmemek için isminin açıklanmasını istemedi.

Biden'ın eli önemli olurdu

Biden'ın kenara çekilip görevi devralmak için aday arkadaşını seçmeyeceğini çok az kişi düşünebilir. Aksi takdirde, Barack Obama'nın 2016 seçimleri öncesinde Hillary Clinton'a yönelmesiyle Biden'ın kendisi için çok acı veren türden yıkıcı bir hakaret olurdu. Ayrıca, dört yıl önce onu göreve hazır olarak seçtiğinde kendi yargısını da baltalamış olurdu; bunu geçen haftaki basın toplantısında yineledi.

Ve bu, Siyah seçmenler ve Siyah liderler (Güney Carolina Temsilcisi Jim Clyburn dahil, Biden'ı değilse bile Harris'i istediğini defalarca dile getirdi) onu 2020'de zafere taşıyan ve aynı zamanda bu süreçte onunla en güçlü şekilde birlikte duran kişilerden bazıları olduğu için, Siyah bir başkan yardımcısını göz ardı etmek anlamına gelecektir.

Bu tür bir destek muhtemelen daha fazlasına yol açacak, bu da hem delegeleri hem de seçmenleri ikna edecektir; ayrıca, 2020'deki başarısız seçim kampanyası geçmişine ve başkan yardımcılığındaki inişli çıkışlı başlangıcına rağmen, onunla mücadele etmeyi giderek daha da zorlaştıracaktır.

Kaliforniya'nın yardımcı valisi ve Demokrat Parti kongre delegesi, aynı zamanda tüzük ve kurallar komitesinin üyesi ve Harris'in eski bir dostu olan Eleni Kounalakis, başkanın istifa etmesi durumunda, Demokrat ön seçimlerini "Biden-Harris" başarılarından bahsederken kazandığını hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.

"İnsanlar ona aday olarak oy verdiklerinde bu bilete oy veriyorlardı, bu yüzden birincil seçmenlerin oylarını doğrulamanın en iyi yolunun başkan yardımcısını adayımız olarak desteklemek olduğu sonucuna varmak zorundayız," dedi. "Başkan Biden'a o kadar çok saygı var ki, delegelerden onu desteklemelerini isteseydi, kamuoyunda kaotik bir medya girdabında bile, çoğu delegenin birincil süreçle seçilen kişi ve başkanımız olarak onun isteklerine saygı göstereceğine inanıyorum."

Bu şekilde düşünmek aşağıda da yankı buluyor.

"Demokrat cephedekilerin istikrarın gücünü herkesten daha iyi bildiğini düşünüyorum. Kaos olduğunda, sonuçlarına katlananlar onlar oluyor," dedi cephe bölgesindeki bir Demokrat'ın yardımcısı CNN'e. "Cephedekiler borsa gibidir."

Demokrat siyasetçiler ve ulusal siyasetteki üst düzey danışmanlar, kongrede açık bir sürecin başlatılmasının bir karmaşaya yol açacağından, partinin dramını uzatacağından ve Kasım ayında tabandan destek toplayıp coşkuyu artıracak güçlü Kongre Siyahi Grubu'nun desteğini azaltacağından endişe ediyor.

Hatta kritik bölgelerde yeniden seçilmek için yarışan bazı Demokrat üyeler bile, partinin yeni yüzünü test etmek için haftalarca sürecek bir yolculuğa çıkmasının pek de olumlu bir tarafı olmadığını düşünüyor. Bu da herhangi birinin Harris'e karşı yarışmak isteyeceğini ve şimdi başarısız olmaları durumunda kendi siyasi geleceklerini riske atacaklarını varsaymak anlamına geliyor.

Demokratlardan biri, Demokratların içinde bulundukları zor siyasi anları tartışmak için isminin açıklanmaması koşuluyla CNN'e "İç çekişme bizi öldürüyor. Kamala'yı bir kenara itebileceğiniz bir dünya yok" dedi.

Ocasio-Cortez, Biden çekilirse "elitlerin" Harris'i istemeyeceği konusunda uyardı

Zayıflıklar unutulmadı



Harris'ten uzun süredir hoşlanmayan insanlar aniden fikirlerini değiştirmediler. Geçmişteki zayıflıkları veya sorunları hakkında aniden hafıza kaybı yaşamadılar. Bu, Biden'ın ne yapacağını düşünürken yaptığı hesaplamaların bir parçasıydı.

Zorlu bir yarışta yeniden seçilmek için yarışan Teksas Temsilcisi Vicente Gonzalez, CNN'e yaptığı açıklamada, birkaç ay önce Harris'in adaylıkta yük olacağı ve Biden'ın onu değiştirmeyi düşünebileceği yönündeki söylemlerin ne kadar çabuk değiştiğine şaşırdığını söyledi.

"Ondan onun biletin başında olması gerektiği fikrine nasıl geldiğimizi anlamıyorum," dedi Gonzalez. "Ona karşı hiçbir şeyim yok, ancak gerçekler sadece gerçeklerdir. Her şey değişmedi, değil mi? Oradan buna nasıl geldik? Yani, dünyada bu kasabadan başka hiçbir yer, değil mi?"

Cumhuriyetçi ajanlar CNN'e ağızlarının sulandığını söylüyorlar - sadece eski saldırıları ve kelime salatası cevaplarının videolarını tekrar tekrar okumakla kalmıyorlar, aynı zamanda ona Biden'ın sağlığı ve yaşlanmanın etkileri hakkında ne bildiğini ve ne zaman bildiğini tekrar tekrar soruyorlar. Biden'ın istifa etmesi, daha fazla kaos yaratması ve onu daha fazla yoldan çıkarması için baskı yapacaklar.

Ayrıca, sadece aceleyle seçilen herhangi bir süreçten geçmesinin meşruiyetini değil, aynı zamanda oy pusulasında yasal olarak değiştirilip değiştirilemeyeceğini de sorgulayacaklar. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın bu haftaki bir röportajında ​​"bazı ön araştırmalar yapılıyor" şeklindeki yorumu, Demokratların aracılıklı bir kongreden çıkan tamamen yeni bir adayla ilerlemesi durumunda oy pusulasına erişimin etkilenebileceği yönünde gerçek endişelerle birlikte ortalıkta dolaşıyor.

Ve Biden 2020'de Harris'i aday gösterdiğinde, bazıları sadece adını yanlış telaffuz etmekle kalmayıp, anayasal olarak askerlik yapmaya uygun olup olmadığı konusunda dava açmakla tehdit ettiler ve ebeveynlerinden hiçbirinin Amerika'da doğmadığı gibi hatalı bir argümanı öne sürdüler.

Sadece onlar değil.

New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, Perşembe akşamı Instagram'da canlı yayında yaptığı konuşmada, "Bunun kolay bir geçiş olacağını düşünüyorsanız, size şunu söylemek için buradayım: Bağışçı sınıfının, seçkinlerin ve bu odalarda gördüğüm Joe Biden'ın aday olmaması için baskı yapan insanların büyük bir kısmı, başkan yardımcısının aday olmasını istemiyor." dedi.

Bu arada bazı ilericiler perde arkasında Biden'ın Harris'ten daha çok kendi gündemleriyle uyumlu olduğuna inandıklarını söylediler ve bu yüzden birçok kişi ona bağlı kaldı.

'Şu anda başkanlık için seçmelere katılıyor'

Diğerlerine göre ise siyasi tartışma, Washington dışındaki birçok kişiye ve iç anketler ile bağışçı verilerine kafayı takmış kişilere ulaşanın gerisinde kalıyor.

"Bir dereceye kadar şu anda başkanlık için seçmelere katılıyor," dedi eski iletişim direktörü ve uzun süredir Hill'de yardımcı olarak görev yapan ve hala birçok mevcut üyeyle iletişim halinde olan Ashley Etienne. "Joe Biden'a olan güveni pekiştirmek ve insanlara hazır olduğunu garanti etmek için iyi bir konumda. Bunu daha derin yollarla yapması gerekiyor. Kampanyanın onun bunu yapması için fırsatlar yaratması gerekiyor."

Başkan için oy kullanamayacağını düşünen Maine Demokratı Temsilci Jared Golden'a göre, Harris'e doğru bir hamle yapmak mantıklı.

Golden, "Bence birçok Amerikalı, Biden-Harris bileti kazanırsa Kamala'nın ikinci dönemi tamamlama olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyor," dedi. "Bu yüzden şu soru akla gelebilir: Neden bu meseleyi bu seçimde halletmiyoruz?"