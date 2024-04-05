Biden’dan Netanyahu’ya Gazze’de ateşkes uyarısı

Beyaz Saray’dan gelen açıklamaya göre ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze konusu ile ilgili olarak telefonda bir görme gerçekleştirdi. Dünya Merkez Mutfağı (WCK) isimli uluslararası yardım kuruluşunun çalışanlarının İsrail güçleri tarafından öldürülmesi meselesini ele alan Biden, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Biden ayrıca Gazze’deki insanlık dışı durumun da kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Biden, sivil kayıpların önlenmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve yardım görevlilerinin korunması konusunda İsrail’den somut adımlar beklediğini ifade etti. Gazze’de insani durumun iyileştirilmesi ve sivillerin korunması adına “Gazze’de acil ateşkes” kararının gerekli olduğunu hatırlatan Biden, rehinelerin de serbest kalması için bu adımın önemli olduğuna dikkat çekti.

Bölgesel bir tehdit karşısında İsrail’e destek vereceklerini ifade eden Biden, bu destek politikalarının İsrail’in atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Gazze’deki sivilleri ve yardım görevlilerini korumaya ile ilgili İsrail’den somut adımlar beklediklerini söyleyen Biden, İsrail için verilecek olan desteğin buna bağlı olduğunun da altını çizdi.