Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,55 0,01%
EURO
34,94 0,29%
ALTIN
2.409,95 -0,05%

Biden, İsrail'e 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı: Gazze'ye 1 milyar dolarlık insani yardım ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden, 95 milyar dolarlık yardım paketini imzalayarak Gazze'deki insani krize müdahale için 1 milyar dolar ayırdıklarını açıkladı. İsrail'e sağlanan askeri destekle birlikte Gazze'ye yönelik insani yardımın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 00:59
Biden, İsrail'e 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı: Gazze'ye 1 milyar dolarlık insani yardım ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kongre'den geçerek masasına gelen 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzaladı. Paketin içeriğine dair bilgi veren Biden, İsrail'e 26 milyar dolar askeri destek ayrıldığını belirtirken, Gazze'deki insani krize müdahale için de 1 milyar dolarlık bir fonun tahsis edildiğini dile getirdi.

Biden, yaptığı açıklamada, "Bu tasarı, Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz insani yardımı da ciddi ölçüde artırıyor. Tasarıda Gazze'ye insani yardım için ilave olarak 1 milyar dolar ayrılıyor; bunun içinde gıda, temiz su, tıbbi malzeme gibi unsurlar olacak. İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." ifadelerini kullandı.

Senato'da kabul edilen paketin içeriğine ilişkin detayları paylaşan Biden, Ukrayna'ya askeri destek için 61 milyar dolar, Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım için 9 milyar dolar, İsrail'e ise askeri destek ve Gazze'ye insani yardım dahil olmak üzere toplamda 26 milyar dolarlık bir kaynak ayrıldığını açıkladı.

Biden, bu süreçte rehinelerin bırakılması ve bir ateşkese ulaşılması için yoğun çaba harcadıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı