Biden, İsrail'e 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı: Gazze'ye 1 milyar dolarlık insani yardım ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kongre'den geçerek masasına gelen 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzaladı. Paketin içeriğine dair bilgi veren Biden, İsrail'e 26 milyar dolar askeri destek ayrıldığını belirtirken, Gazze'deki insani krize müdahale için de 1 milyar dolarlık bir fonun tahsis edildiğini dile getirdi.



Biden, yaptığı açıklamada, "Bu tasarı, Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz insani yardımı da ciddi ölçüde artırıyor. Tasarıda Gazze'ye insani yardım için ilave olarak 1 milyar dolar ayrılıyor; bunun içinde gıda, temiz su, tıbbi malzeme gibi unsurlar olacak. İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." ifadelerini kullandı.

Senato'da kabul edilen paketin içeriğine ilişkin detayları paylaşan Biden, Ukrayna'ya askeri destek için 61 milyar dolar, Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım için 9 milyar dolar, İsrail'e ise askeri destek ve Gazze'ye insani yardım dahil olmak üzere toplamda 26 milyar dolarlık bir kaynak ayrıldığını açıkladı.

Biden, bu süreçte rehinelerin bırakılması ve bir ateşkese ulaşılması için yoğun çaba harcadıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.