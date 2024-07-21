Biden kampanyası Haziran ayında Trump kampanyasını geride bıraktı ve daha fazla harcama yaptı

Demokrat Partili Biden'ın ana kampanya hesabı, Haziran ayında 64 milyon dolar kazandı ve büyük ölçüde kampanya reklamlarına 59 milyon dolar harcadı ve Federal Seçim Komisyonu'na sunulan bir dosyaya göre ayı bankada 95 milyon dolar ile kapattı.

Cumhuriyetçi Trump'ın ana hesabının Haziran ayında 21 milyon dolar topladığı ve yaklaşık 10 milyon dolar harcadığı, ay sonunda ise 128 milyon dolar nakit parası olduğu bildirildi.

81 yaşındaki Biden, 27 Haziran'da Trump'a karşı yaptığı ve tartışma boyunca kekeleyen ve Trump'ın çok sayıda asılsız iddia içeren saldırılarına enerjik bir şekilde karşı çıkamayan 78 yaşındaki Trump'a karşı verdiği münazarayı izleyen üç günde 5 milyon dolardan fazla para topladı.

Ancak bu ay Biden, Demokrat milletvekillerinden yarıştan çekilmesi yönünde bir dizi çağrıyla karşı karşıya kaldı ve ay boyunca bağış toplamasının azaldığı bildirildi .

Biden ve Trump ulusal anketlerde kıran kırana bir yarış içinde olsa da Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin galibini belirleyebilecek çekişmeli eyaletlerdeki bazı anketlerde önde görünüyor .

Temmuz ayının başından bu yana, 35 kongre Demokratı Biden'ın yeniden seçilme teklifini sonlandırması için kamuoyuna çağrıda bulundu ve birçoğu ileri yaşını ve tartışma sahnesindeki zorluklarını öne sürdü. Bazı büyük paralı bağışçıların Biden'ı çekilmeye çağırmasıyla birlikte birkaç Biden bağış toplama etkinliğinin askıya alındığı bildirildi.

Biden yarıştan çekilirse, kampanya fonlarının kontrolü, Demokrat Parti adayı olması durumunda, aday arkadaşı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e geçebilir . Alternatif olarak, Biden savaş sandığını, yeniden seçilme çabası için halihazırda büyük bir bağış toplayıcı olan ve ana bağış toplama grubu Haziran ile 39 milyon dolar topladığını bildiren Demokrat Parti'ye aktarabilir.

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ana bağış hesabı ay boyunca 67 milyon dolar topladı.

Trump, 30 Mayıs'ta iş dolandırıcılığı suçlamasıyla hüküm giyen eski başkanın destekçilerinin bağışlarını artırmasıyla Mayıs ayında Biden'dan daha fazla bağış toplamıştı. Trump, herhangi bir kanıta dayanmadan bu davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ı destekleyen en büyük süper PAC olan MAGA Inc, ay içerisinde 22 milyon doların üzerinde para topladığını bildirdi; bunların 5 milyon doları otelci Robert Bigelow ve eski profesyonel güreş girişimcisi Linda McMahon'dan geldi.

Biden'ın yanında, LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman'ın, Federal Seçim Komisyonu'na yapılan ayrı bir başvuruda, başkanın yeniden seçilme çabalarını destekleyen bir süper PAC olan FF Pac'e 3 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.