BM 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Küresel işbirliği ve finansmanın güçlendirilmesi gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDSN) tarafından her yıl hazırlanan ve Boğaziçi Üniversitesinin bileşeni olduğu 2024 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu açıklandı. Raporda, 2015'te kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (SKA) ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler gözden geçirildi ve küresel işbirliği ile finansmanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



İSKANDİNAV ÜLKELERİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Rapora göre, Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Endeksi'nde İskandinav ülkeleri yine zirvede yer aldı. Finlandiya birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla İsveç, Danimarka, Almanya ve Fransa izledi. Bu ülkeler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydetti.

BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ile BRICS+ ülkelerinin (Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) 2015'ten bu yana dünya ortalamasından daha hızlı ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, yoksul ve kırılgan ülkelerin ise SKA'lara ulaşma konusunda oldukça geri kaldıkları görüldü. Türkiye, 70,5 puan alarak 167 ülke arasında 72'nci sırada yer aldı.

KÜRESEL FİNANSAL MİMARİ YENİDEN DÜZENLENMELİ

Raporda, SKA'lara ulaşma yolundaki en büyük zorlukların yatırım sorunları olduğu vurgulandı. Özellikle düşük ve alt-orta gelirli ülkelerdeki altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda gerekli finansal kaynakların yetersizliği, bu ülkelerin SKA'lara ulaşmasını zorlaştırdığı belirtildi. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin borç yükü altında olmaları da bu hedeflere ulaşmayı engelleyen faktörler arasında yer aldı.

Küresel finansal mimarinin reform ihtiyacının acil hale geldiğine dikkat çekilen raporda, düşük gelirli ve alt-orta gelirli ülkelerin büyük ölçekli yatırımlar yapabilmeleri için hızlı erişilebilir, uygun maliyetli ve uzun vadeli sermayeye erişimlerinin gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, yeni örgütlerin kurulması, yeni küresel finansman yöntemlerinin uygulanması (küresel vergilendirme dahil) ve evrensel kaliteli eğitime erişim gibi alanlara küresel finansmanın önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

GIDA VE ARAZİ SİSTEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, gıda ve arazi sistemlerine ilişkin SKA'nın iyiye gitmediğine, 2030'a kadar dünya genelinde yaklaşık 600 milyon insanın açlık çekeceğine ve obezite oranlarının artacağına dikkat çekildi. Sürdürülebilir gıda ve arazi sistemlerini desteklemek için Gıda, Tarım, Biyoçeşitlilik, Arazi Kullanımı ve Enerji (FABLE) önerileri sunuldu.

Önemli ilerleme kaydedilebilmesi için hayvansal bazlı protein tüketiminin sınırlandırılması, verimliliği artıracak yatırımlar yapılması ve ormansızlaşmanın durdurulması gerektiği ifade edildi. Tüm paydaşların kapsayıcı, sağlam ve şeffaf izleme sistemleri uygulama konusunda acil ve koordineli şekilde eyleme geçmesi gerektiği belirtildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NACİ İNCİ'NİN AÇIKLAMALARI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, rapor hakkındaki görüşlerini paylaştı. İnci, SDSN'nin Türkiye Ağı'nın, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik çözümler üretilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi himayesinde 2014'te oluşturulduğunu hatırlattı.

İnci, "Bu yıl dokuzuncusu hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için küresel işbirliği ve yenilikçi finansman yöntemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Boğaziçi Üniversitesi olarak, bilimsel araştırmalar ve akademik işbirlikleriyle sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.