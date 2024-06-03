BM’den çağrı: “Tüm ülkeler Filistin Devleti’ni tanımalı”

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, tüm ülkelere önemli bir çağrıda bulundu. Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistin Devleti’nin resmi olarak tanınması konusunda çağrıda bulunan BM raportörleri, BM’ye üye 146 ülke gibi diğer ülkelerinde adım atması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada Filistin’in bağımsız bir şekilde var olma, güvenlik içinde ve özgür bir şekilde Filistin halkının kendi kaderini belirleme haklarına dikkat çekildi. Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için acil ateşkes ilan edilmesi ve Refah’ta saldırıların durması gerekliliğinin de altı çizildi.

En son Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin’i devlet olarak tanımıştı.