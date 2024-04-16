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BM'den Gazze ve Batı Şeria için 2.8 milyar dolar yardım çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken BM, Gazze ve Batı Şeria için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 23:05
BM'den Gazze ve Batı Şeria için 2.8 milyar dolar yardım çağrısı

İsrail'in Gazze'ye başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında yaşanan hava saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze ve Batı Şeria için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacaklarını belirtti.

De Domenico, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun ciddiyetini vurgulayarak, Gazze halkının yaşam mücadelesi verdiğini ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kadınların sayısının 10 binden fazla olduğunu ve bu kadınların 6 bininin 19 bin yetim çocuk bıraktığını dile getirdi.

BM'nin Gazze ve Batı Şeria için yapacağı yardım çağrısıyla ilgili bilgi veren de Domenico, insani yardım çalışanlarının zor şartlar altında çalıştıklarını ancak yardıma erişimde yaşanan zorlukların devam ettiğini belirtti. İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çeken de Domenico, hastanelere ve okullara yapılan saldırıların endişe verici olduğunu aktardı.

Özellikle Gazze'deki eğitim kurumlarının ve hastanelerin saldırılar sonucu işlevsiz hale geldiğini vurgulayan de Domenico, bu durumun bölgedeki insanların yaşamını daha da zorlaştırdığını ve acil insani yardıma olan ihtiyacı artırdığını ifade etti.

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