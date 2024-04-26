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BM’den İsrail’in enkaza çevirdiği Gazze açıklaması: “37 milyon tonluk molozu kaldırmak 14 yıl sürer”

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 7 Ekim’den beri saldırdığı Gazze’de, altyapının ve binaların büyük oranda kullanılmaz hale gelmiş olduğunu açıkladı. BM, Gazze’deki 37 milyon tona yakın enkazın temizlenmesinin 14 yıl boyunca sürebilecek olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 17:22
BM’den İsrail’in enkaza çevirdiği Gazze açıklaması: “37 milyon tonluk molozu kaldırmak 14 yıl sürer”

BM Mayısın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilisi Pehr Lodhammar, Gazze hakkında konuştu. İsrail'in saldırıları ile adeta enkaza dönen Gazze'deki fiziki yıkıma değinen Lodhammar, yıkılan binalar sonucunda Gazze'de 37 milyon tonluk enkazın ortaya çıktığını ve bunların kaldırılıp temizlenmesi için "100 tırla 14 yıllık bir çalışma" gerekebileceğini belirtti.

BM tarafından paylaşılan rapora göre, Gazze’deki altyapı zararı ise yaklaşık olarak 18.5 milyar dolar seviyesinde.

Gazze’deki hükümet: “360 bin konut yıkıldı”

BM’den İsrail’in enkaza çevirdiği Gazze açıklaması

Gazze bulunan hükümet yetkilileri, İsrail saldırıları sonucunda 70 bin konutun tamamen yıkıldığını, 290 bin konutun ise kısmi bir şekilde yıkılmış olduğunu açıklamıştı. Açıklamalara göre, toplamda 360 bin konut, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konutların yanı sıra Gazze’de yüzlerce hükümet binası, eğitim kurumu ve cami de yerle bir olmuş durumda. Ayrıca İsrail güçlerinin saldırı nedeniyle 32 hastane, 53 sağlık merkezi, 159 sağlık kuruluşu da hizmet dışı kaldı. Bölgede 200 kadar tarihi alan da yıkıldı. Yetkililer, özellikle cami ve hastanelerin, bombalamalarda kasten hedef alınmış olduğuna da açıklamada yer verdi.

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