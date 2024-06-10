BM, Gazze'deki binaların yarısından fazlasının yıkıldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının, bölgedeki binaların yarısından fazlasının yıkılmasına neden olduğunu açıkladı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.



Yıkımın Boyutları

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki yıkımın anlatılamaz boyutta olduğu vurgulanarak, bölgedeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığı belirtildi. İsrail saldırıları nedeniyle oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı ifade edilirken, "Bu savaşın psikolojik travmasından kurtulmak daha da uzun sürecek." ifadesi kullanıldı.

Acil Ateşkes Çağrısı

Açıklamada ayrıca, Gazze'de yaşanan acıların son bulması gerektiği vurgulanarak, uluslararası topluma acil ateşkes çağrısı yapıldı. UNRWA, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini ve acil müdahale gerektiğini belirtti.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları Yıllar Sürecek

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 77 bin ton patlayıcı kullandığı Gazze'de 87 bin konut tamamen yıkıldı ve toplamda 297 bin konut zarar görerek oturulamaz hale geldi. BM daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'deki enkaz kaldırma çalışmalarının 14 yıl sürebileceğini belirtmişti.

Psikolojik Travma ve Toplumsal Etkiler

UNRWA, savaşın neden olduğu fiziksel yıkımın yanı sıra, psikolojik travmanın da uzun vadeli etkiler yaratacağını vurguladı. Gazze'deki halkın yaşadığı acıların son bulması ve bölgeye kalıcı barışın gelmesi için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtildi.