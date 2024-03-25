BM Güvenlik Konseyi’nde “Gazze’de acil ateşkes” kabul edildi! Netanyahu ABD’yi tehdit etti

İsrail’in Gazze’deki şiddetli saldırıları sona erdirmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze’de kalıcı olacak şekilde acil ateşkes kararını içeren tasarıyı kabul etti. Bu tasarı daha önce de BM’ye sunulmuş ancak kabul edilmemişti. ABD de bu kez kararı veto etmek yerine çekimser kalmayı tercih etti. Böylece karar, konsey tarafından onaylanan ilk ateşkes kararı oldu.

Netanyahu’dan ABD’ye tehdit

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin bu kararı veto etmemesi durumunda, planlanan Washington ziyaretini iptal edeceğini duyurdu.

Gazze’nin güneyinde bulunan Refah’a saldırı düzenlemeyi planlayan İsrail ile ABD arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise bu durumu tekrar görüşmek üzere İsrail’den bir heyet gönderilmesini istemişti.