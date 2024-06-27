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Bolivya’da darbe girişimi! Devlet Başkanı Arce’den demokrasi çağrısı

Bolivya’da askeri birliklerin usulsüz hareketi ve darbe girişimi iddiaları üzerine Devlet Başkanı Luis Arce demokrasiye saygı çağrısında bulundu. Avrupa Birliği ise Bolivya’daki anayasal düzeni bozma girişimini kınadı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 00:15
Bolivya’da darbe girişimi! Devlet Başkanı Arce’den demokrasi çağrısı

Bolivya’da son günlerde yaşanan askeri hareketlilik ve darbe girişimi iddiaları, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Devlet Başkanı Luis Arce, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınadı ve demokrasiye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmeler, Bolivya’nın siyasi geleceğini ve istikrarını derinden etkileyebilir.

DEVLET BAŞKANI ARCE’NİN AÇIKLAMALARI

Luis Arce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı. Arce’nin bu açıklamaları, ordunun içindeki bazı unsurların hükümete karşı hareketlenmesi üzerine geldi.

Yerel basında çıkan haberlerde, başkent La Paz’daki Plaza Murillo Meydanı’nda tank ve kapüşonlu askerlerin sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı belirtildi. Bu gelişmeler, Bolivya’da bir darbe girişimi olasılığına dair endişeleri artırdı.

SİLAHLI KUVVETLERİN DARBE TEHDİDİ

Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği iddiaları da yer aldı. Bu iddialar, ülkede siyasi tansiyonu daha da yükseltti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı görüldü.

EVO MORALES’TEN SERT AÇIKLAMALAR

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin darbe yapmaya çalıştığını duyurdu. Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN DESTEK MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bolivya’da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

BOLİVYA’DA SİYASİ TANSİYON YÜKSEK

Bolivya’da son yaşanan gelişmeler, ülke genelinde büyük bir endişe yaratmış durumda. Devlet Başkanı Arce’nin demokrasiye saygı çağrısı ve Avrupa Birliği’nin destek mesajları, uluslararası arenada da geniş yankı buldu. Bolivya halkı, ülkelerindeki siyasi istikrarın sağlanmasını ve demokratik düzenin korunmasını talep ediyor.

Bolivya’da yaşanan bu gelişmeler, ülkenin siyasi geleceği için kritik bir dönemeç olabilir. Askeri hareketliliğin ve darbe girişimi iddialarının ardından, hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Devlet Başkanı Arce’nin ve diğer siyasi liderlerin atacakları adımlar, Bolivya’nın geleceğini şekillendirecek.

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