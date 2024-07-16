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Cheatle, Donald Trump suikast girişiminde ihmali kabul etti: "Sorumluluk bana ait"

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimindeki ihmalleri kabul etti. Cheatle, olayın asla yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 23:13
Cheatle, Donald Trump suikast girişiminde ihmali kabul etti: "Sorumluluk bana ait"

ABD Gizli Servis (USSS) Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde gizli servisin ihmallerini kabul etti. Cheatle, Pensilvanya’daki bir miting sırasında yaşanan olayın sorumluluğunu üstlenerek, “Sorumluluk bana ait, bu asla yaşanmaması gereken bir olaydı” dedi.

PENSİLVANYA'DAKİ MİTİNGDE YAŞANAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumartesi günü Pensilvanya’da gerçekleşen miting sırasında, şüpheli bir kişinin tespit edilmesi ve ardından yaşanan olaylar, ABD Gizli Servisi’nin ciddi ihmallerini gözler önüne serdi. Suikast girişiminin detayları, Cheatle’ın ABD medyasına verdiği röportajlarda ortaya çıktı.

Cheatle, mitingden yarım saat önce yerel kolluk kuvvetlerinin mesafe ölçer taşıyan şüpheli bir adamı fark ettiğini bildirdi. Durumun eyalet polisine bir fotoğrafla bildirildiğini belirten Cheatle, şüphelinin dürbün taşıyıp taşımadığı konusunda bir tartışma yaşandığını aktardı. Ancak, bu tartışma sırasında şüphelinin etkisiz hale getirilmemesi, olayın trajik bir şekilde sonuçlanmasına neden oldu.

Trump’ın konuşmaya başlamasından sadece birkaç dakika sonra, 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, ateş etmeye başladı. Cheatle, “Bana saldırganın potansiyel şüpheli bir kişi olarak tanımlandığı söylendi, birimler o kişiyi bulmak için harekete geçti... Maalesef, olaylar hızla gelişti ve şüpheli çatıya çıkmış ve eski başkana ateş etmeyi başardı” dedi.

CHEATLE: "SORUMLULUK BANA AİT"

ABC News’e konuşan Cheatle, suikast girişimine yol açan güvenlik hatalarının sorumluluğunun nihai olarak kendisine ait olduğunu belirterek, “Sorumluluk bana ait, bu asla yaşanmaması gereken bir olaydı” dedi. Bu açıklama, USSS’in güvenlik zaafiyetleri konusunda önemli bir itiraf olarak değerlendirildi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimlerindeki adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Olay, ABD’de geniş yankı uyandırırken, Gizli Servis’in güvenlik protokollerinin ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Bu olay, ABD Gizli Servisi’nin gelecekteki güvenlik önlemlerini gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor. Cheatle, olayın ardından daha sıkı ve etkin güvenlik önlemlerinin alınacağını ve benzer hataların tekrarlanmaması için gereken tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

Cheatle, “Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız. Gizli Servis olarak amacımız, koruma altında olan kişilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktır. Bu olay, bizim için büyük bir ders oldu ve bundan sonra daha dikkatli olacağız” dedi.

TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN TEPKİLER

Trump’ın destekçileri, olayın ardından sosyal medyada Gizli Servis’e ve Cheatle’a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Birçok kişi, suikast girişiminin önlenememiş olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve Cheatle’ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Kimberly Cheatle, Gizli Servis Direktörü olarak, ABD başkanlarının, eski başkanların ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin güvenliğinden sorumludur. Bu tür olaylar, Cheatle ve ekibinin ne kadar zor bir görev üstlendiğini gözler önüne seriyor. Cheatle, bu görevdeki sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için daha fazla çaba göstereceğini vurguladı.

Donald Trump’a yönelik suikast girişimi, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik protokollerinin ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi endişeler doğurdu. Kimberly Cheatle’ın olayın sorumluluğunu kabul etmesi ve gerekli önlemlerin alınacağına dair açıklamaları, kamuoyunun bir nebze olsun rahatlamasına neden oldu. 

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